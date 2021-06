Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Dương Sơn Minh, Lê Dương Sĩ Mẫn trong vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh, nhà thuốc Mẫn Sơn Minh và nhà thuốc Sĩ Mẫn.



Trước đó, ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra trên địa bàn Đồng Nai liên quan đến nhà thuốc Mẫn Sơn Minh; nhà thuốc Sỹ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh.



Công an đọc Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Dương Sơn Minh và bị can Lê Dương Sĩ Mẫn. Ảnh: VH



Qua điều tra, công an xác định doanh số mua, bán hàng hóa là dược phẩm, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại có sự chênh lệch giữa dữ liệu lưu trong CPU máy tính so với số liệu kê khai với cơ quan thuế của Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh, Nhà thuốc Mẫn Sơn Minh và Nhà thuốc Sĩ Mẫn.

Các doanh nghiệp này có hành vi không ghi chép sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.



Công an cơ động bảo vệ bên ngoài, cảnh sát kinh tế kiểm tra, khám xét bên công ty TNHH dược phẩm Sơn Minh. Ảnh: VH.

Như PLO đã đưa, trước đó ngày 4-12-2020, hàng trăm cảnh sát đã đồng loạt khám xét 3 Nhà thuốc tây trên địa bàn thành phố Biên Hòa gồm: Nhà thuốc Sỹ Mẫn (số 136 đường Võ Thị Sáu, TP Biên Hòa); Nhà thuốc Mẫn Sơn Minh (số 135-137 đường Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa) và Công ty TNHH Sơn Minh (số 160 đường Phan Đình Phùng, TP Biên Hòa).

Qua kiểm tra, các chủ nhà thuốc trên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan. Lực lượng Công an đã thu giữ số lượng lớn thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và nhiều giấy tờ có liên quan.

Được biết, nhà thuốc Mẫn Sơn Minh, nhà thuốc Sỹ Mẫn và Công ty TNHH Sơn Minh là một trong những nhà thuốc lớn nhất, phân phối thuốc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như địa bàn Đông Nam bộ, TP.HCM.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.