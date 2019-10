Khởi tố hai người của băng móc túi Suối Tiên

Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Quách Chinh Nhân (tự “siêu nhân”, 47 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Dương Thị Sen (tự “gái vọng”, 54 tuổi, quê quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng; tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) về tội trộm cắp tài sản.



Vừa khôn khéo vừa manh động

Trước đó, từ thông tin phản ánh và tư liệu Pháp Luật TP.HCM cung cấp về băng nhóm móc túi với 16 thành viên đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như dàn cảnh, trộm cắp tài sản, cảnh giới, mang tài sản phạm tội đi tiêu thụ và tiêu thụ tài sản phạm tội… Công an quận Thủ Đức vào cuộc điều tra và ra quyết định như trên.

Trong hai bị can đầu tiên bị khởi tố, Quách Chinh Nhân là người không lạ với công an vì từng bị Công an quận Thủ Đức xử lý về hành vi trộm cắp tài sản, song chứng nào tật nấy.

Với dáng người mảnh khảnh, luôn đội nón kết, áo nhạt màu và đeo khẩu trang tạo cảm giác vô hại, Nhân đã nhiều lần lấy tài sản thành công. Một trong nhiều lần đó là tạo cảnh chen lấn trước cửa xe buýt, thò tay móc túi một phụ nữ khoảng 60 tuổi dẫn theo trẻ nhỏ. Hay như sáng 18-9, khi nhiều xe buýt cập trạm, Nhân cùng chiến hữu dàn cảnh rồi thò tay vào túi quần một người móc tài sản, bị giật lại rồi tri hô, Nhân liền vung tay lên dọa đánh nạn nhân rồi bỏ đi.

Thi thoảng đi cùng Nhân là một nam thanh niên chừng 30 tuổi. Hai người này giả như khách chờ xe buýt nhưng lại không hề lên một chuyến xe nào hoặc lên nhưng rồi nhanh chóng trở xuống với những đồ móc được.

Về Dương Thị Sen (tự “gái vọng”), bà này cũng là một thành viên “đình đám” trong nhóm móc túi gây ám ảnh ở khu vực Suối Tiên và làm việc với công an đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Rạng sáng 20-10, sau khi khám xét nơi Nhân cư trú, Công an quận Thủ Đức tiến hành công việc tương tự tại chỗ ở của bà này. Căn phòng bà Sen ở khá chật, ghi nhận có khoảng sáu thành viên trong gia đình ở chung. Bà Sen đứng dựa cửa khóc, dặn dò con trai út chừng 15 tuổi ráng học hành, đừng hư hỏng.

Được biết nạn nhân của băng nhóm móc túi hàng chục thành viên ở khu vực Suối Tiên thường là sinh viên, người già, phụ nữ, du khách, những người mang nhiều đồ đạc hoặc bế con...



Hàng quán tạm ở khu vực trạm xe buýt Suối Tiên đã bị dẹp bỏ. Ảnh: TÂN YÊN



“Siêu nhân” và “gái vọng” tại cơ quan công an. Ảnh: TÂN YÊN

Khu vực Suối Tiên đã bình yên trở lại

Khu vực trạm xe buýt Suối Tiên nằm giáp ranh giữa khu vực quận 9, quận Thủ Đức và tỉnh Bình Dương, gần khu du lịch Suối Tiên, làng ĐH… thường được gọi là “tam giác vàng” cho các băng nhóm hành nghề móc túi hoạt động lâu nay. Gọi là “tam giác vàng” vì nơi đây tập trung du khách, sinh viên… từ các nơi tụ về và khi bị “động”, các nhóm móc túi dễ dàng thoát sang địa bàn Bình Dương hoặc quận khác.

Từ sau khi báo chí phản ánh và công an vào cuộc, an ninh trật tự nơi đây đã được cải thiện rất nhiều. Theo ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, phường bố trí lực lượng thực hiện ba ca trực/ngày để xử lý các tình huống.

Cơ quan chức năng cũng sẽ cho lắp đặt camera nhận diện khu vực này.