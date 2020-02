Khởi tố tội Giết người với thanh niên đua xe tông chết CSGT

Ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thành Long (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội giết người. Quyết định khởi tố bị can đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo Công an TP.HCM, khoảng 1 giờ 30 ngày 31-12-2019, Trung úy Nguyễn Phạm Thành Nhân (cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an huyện Hóc Môn) cùng các thành viên Tổ công tác 363 Công an huyện Hóc Môn đi tuần tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch được phân công. Nhận được tin báo có nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trên tuyến quốc lộ 22, tổ công tác đã triển khai đội hình đến khu vực trên.



Khi đến tuyến đường Song hành quốc lộ 22, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên điều khiển 8-10 xe mô tô đi thành đoàn với tốc độ cao, rú ga và nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý. Một số thanh niên quay đầu xe bỏ chạy nhưng có hai thanh niên đã lao xe về phía Tổ công tác 363 với tốc độ cao.

Một xe chạy vượt qua Tổ công tác 363; xe còn lại do Nguyễn Thành Long chở theo Huỳnh Ngọc Chung (27 tuổi, trú huyện Hóc Môn) lao thẳng vào trung úy Nhân khiến anh té xuống bất tỉnh.

Sau sự việc xảy ra, hai thanh niên trên đã bỏ xe tháo chạy. Long sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Trung úy Nhân được đưa vào BV 115 cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 31-12-2019, Công an huyện Hóc Môn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Long về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo tìm hiểu, trung úy Nhân vừa ra trường và được phân công về công tác tại Công an huyện Hóc Môn, vợ anh đang mang thai được vài tháng.