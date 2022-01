Chiều 4-1, liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo, từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án.



Qua kết quả xác minh ban đầu, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) mua lại nhà, đất (gần 2.000m2) ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.

Sau đó ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015.



Cơ quan chức năng làm việc với những người tại "Tịnh thất bồng lai". Ảnh: CTV

Tuy nhiên, qua xác minh, trước đây, ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức.

Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không bảo đảm, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận nuôi con nuôi không tuân thủ quy định.

Ngày 25-7-2007, UBND huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức.



Từ năm 2007, Báo Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện và phản ánh những dấu hiệu vi phạm của ông Lê Tùng Vân.

Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện.

Ngày 1-1-2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên "Tịnh Thất Bồng Lai" thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Liên quan đến tôn giáo, Cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Về việc này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định: "Tư thất Bồng Lai xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban Trị sự giáo hội phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ phật giáo...".

Đồng thời, theo thông tin từ ngành chức năng, kết quả xác minh cho thấy số trẻ em, thanh niên sinh sống tại "Tịnh thất Bồng Lai" (Thiền am bên bờ vũ trụ) đa số không phải trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.