Xe rớt xuống vực khi nhiều người đang ngủ say Trong những người bị nạn may mắn thoát chết, anh Guêm (thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, huyện Mang Yang; đang nằm viện) là người tỉnh táo nhất. Anh cho biết do bốc vác mì mệt nên đêm tối anh tranh thủ ngủ cho lại sức. Khi đang ngủ say thì bỗng dưng có tiếng la lớn, đến lúc mở mắt ra thì chiếc xe lao mạnh xuống vực sâu. Theo anh Guêm, những người bị nạn hầu hết đều là lao động bốc vác mì như anh. “Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm viện chứ cũng không hề biết chuyện gì xảy ra cả” - anh Guêm cho biết thêm.