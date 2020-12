Mâu thuẫn ở quán karaoke, cô gái đâm bạn nhậu

Ngày 21-12, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Bích Hạnh (30 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về tội giết người.

Thông tin ban đầu, vào trưa 20-12, Hạnh cùng bạn hát và nhậu ở một quán karaoke thuộc phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.



Hiện trường vụ án. Ảnh: HD

Đến chiều cùng ngày cả nhóm ngừng hát, chỉ còn Hạnh và Huỳnh Quốc Việt (22 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (25 tuổi) ở lại hát và nhậu.

Tại đây giữa ba người đã xảy ra mâu thuẫn. Hạnh lấy ly thủy tinh đánh vào đầu Việt và Việt cũng lấy ly đập vào đầu Sơn.



Huỳnh Thị Bích Hạnh. Ảnh: HD

Trong lúc xô xát, Hạnh lấy dao đâm Việt. Việt bỏ chạy ra trước cửa quán thì Hạnh đuổi kịp và đâm trúng ngực.

Nạn nhân được vào bệnh viện cấp cứu, Hạnh cũng bị công an tạm giữ sau đó.