Chiều 15-2, ông Trần Công Phước, Chủ tịch UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ một học sinh trên địa bàn tử xong khi xô xát với bạn cùng trường.



Trường THCS Phong An - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: B.T

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 trưa cùng ngày, tại khu vực nhà vệ sinh của trường THCS Phong An, nam sinh tên C (học lớp 7) đã xảy ra xô xát với nam sinh NĐNH (SN 2009; ngụ thôn Bồ Điền, Phong An; học sinh lớp 6). Sau đó, TCY (SN 2008) học cùng lớp với nam sinh C đến bảo vệ C.

Lúc này, nam sinh Y mang dao rọc giấy ra dọa H. Trong lúc xô xát, dao rọc giấy từ tay Y đâm vào bụng H.

Sau khi bị dao đâm vào bụng, H được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu. Tuy nhiên em H đã tử vong sau hơn 1 giờ đưa tới bệnh viện do mất quá nhiều máu.

Ông Trần Công Phước cho biết trong chiều cùng ngày, địa phương đã đến chia buồn, động viên gia đình nam sinh.