Nghi án cha lỡ tay làm chết con trai 3 tháng tuổi

Ngày 15-7, Công an thị xã Hương Thủy cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ án và nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi, trú thành phố Hà Nội) cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra làm rõ hành vi làm chết con trai.



Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Do

Trước đó, vào chiều tối 12-7, Công an thị xã Hương Thủy nhận được tin báo về việc bé trai 3 tháng tuổi là con ruột của chị Huỳnh Thị Như Y. (21 tuổi, trú tại phường Phú Bài, TX Hương Thủy) và Hoàng Quốc Tuấn tử vong bất thường tại ngôi nhà của ông Huỳnh Bá (bố ruột chị Y.).

Sau cái chết của cháu bé, Tuấn lập tức rời khỏi ngôi nhà. Đến trưa 13-7, Tuấn đến Công an phường An Cựu, thành phố Huế để đầu thú. Ngay sau đó, Tuấn được di lý về Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, khoảng 14 giờ 30 ngày 12-7, chị Y. đi siêu thị và Tuấn ở nhà trông con. Trong lúc Tuấn trông con, đứa bé liên tục khóc, dỗ con không nín nên Tuấn dùng tay bóp vào cổ và mũi của cháu bé. Thấy cháu bé không còn khóc và khác lạ, lo sợ mọi người phát hiện nên Tuấn gói đồ đạc, quần áo rồi điều khiển xe bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, Tuấn và chị Y. quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó Tuấn vào thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế sinh sống cùng chị Y. như vợ chồng tại nhà bố mẹ ruột chị này.