Nhóm người dùng hung khí tuyên bố “dẹp” quán trước mặt công an

Khuya ngày 23-3, tại quán ốc 666 nằm trên đường CMT8 (phường Hưng Định, thị xã Thuận An, Bình Dương) nhóm thanh niên bảy người dùng hung khí hung hãn đập phá đồ đạc trong quán, truy sát chủ quán nhậu.



Camera ghi lại hình ảnh nhóm bảy thanh niên dùng hung khí đập phá quán ốc

Theo lời kể của chị Tôn Thị Kim A. (33 tuổi, chủ quán), khuya ngày 23-3, khi quán ốc của chị chỉ còn vài bàn khách, đang chuẩn bị dọn nghỉ thì bất ngờ xuất hiện bảy người đi trên ba chiếc xe máy, mặt bịt khẩu trang đến. Họ dùng gậy gộc, mã tấu xông vào quán của chị đập phá đồ đạc và truy sát những người trong gia đình chị.

“Chúng vừa dừng xe trước cửa quán là nhảy xuống rút mã tấu, gậy gộc giấu trong người lao vào đập phá. Mọi người chạy vào trong nhà trốn, khách thì bỏ chạy toán loạn. May là lúc đó mọi người chạy nhanh nên không ai bị thương. Sự việc diễn ra quá nhanh, đến bây giờ tôi và mọi người vẫn còn sợ”, chị A. kể.



Chị Tôn Thị Kim A. kể lại sự việc

Chị A. cho biết thêm trước đó vào tối ngày 20-3, có một nhóm khách gồm ba nam và hai nữ đến quán của chị ăn ốc. Khi vào quán, một người đàn ông trong nhóm hỏi chị: “Xưa giờ có ai phá quán của bà chưa?”. Chị trả lời: “Em làm ăn đàng hoàng mà, ai phá quán em làm gì”. Người đàn ông này tiếp tục nói “Xưa giờ chưa ai phá, giờ tao phá được không?”.

Sau đó, người đàn ông này bắt đầu đập phá đồ đạc trong quán. Chủ quán và nhân viên can ngăn thì xảy ra ẩu đả. Chồng chị A. bị đánh vào đầu chảy máu, phải khâu nhiều mũi.

Ngay sau đó, chị A. gọi điện báo cho công an phường Hưng Định đến để giải quyết. Tuy nhiên, khi công an phường đến nhóm người này vẫn hung hăng chửi bới và gọi thêm một số người khác đến đe dọa. Mặc dù có mặt lực lượng công an phường nhưng họ vẫn lớn tiếng nói sẽ “dẹp” quán, không cho chị A. làm ăn buôn bán nữa.



Hiện tại vì lo sợ sẽ có người đến tiếp tục hành hung đập phá, quán ốc phải đóng cửa

Điều đáng nói là mặc dù xảy ra sự việc như vậy nhưng công an phường chỉ mời chị A. về phường để làm việc. Chị A. có thắc mắc thì một cán bộ nói là sẽ mời nhóm thanh niên kia lên làm việc sau.

Sau khi lên phường làm việc, đến 2 giờ sáng ngày 21-3 chị A. vừa về đến quán thì bị nhóm thanh niên này tiếp tục đến đập phá đe dọa. Đến tối ngày 22-3, quán chị A. lại tiếp tục bị một người đi xe máy bịt khẩu trang chạy qua ném mắm tôm vào quán.

“Hiện giờ gia đình tôi rất hoang mang, mặc dù báo công an rồi nhưng công an nói đang điều tra giải quyết. Trong thời gian chờ đợi công an điều tra, chúng vẫn liên tục đến đe dọa, quậy phá. Gia đình rất lo sợ, không dám mở cửa buôn bán”, chị A. nói.

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng công an phường Hưng Định xác nhận có vụ việc như vậy xảy ra tại địa bàn phường. Hiện Công an phường đang phối hợp với đội cảnh sát hình sự (Công an thị xã Thuận An) để điều tra.