Nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản người viếng Bà Chúa Xứ

Ngày 9-11, Công an TP Châu Đốc (An Giang) đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Hải (40 tuổi), Phùng Thanh Quan (20 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thạch (23 tuổi, cùng ngụ An Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Phạm Văn Hải, Phùng Thanh Quan và Nguyễn Ngọc Thạch. Ảnh: HD

Thông tin ban đầu, tối 7-11, vợ chồng bà L. (ngụ Đồng Tháp) đến hành hương tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam. Tại đây, Quan mô giới chào bán hai phần muối gạo của bà Trần Thị Hoa cho bà L. với giá 2,2 triệu đồng.

Sau khi thanh toán, Quan, Hải và Thạch phụ mang muối gạo lên chùa giúp vợ ông bà L. và tự ý để hai bộ áo bà bằng giấy cùng một số nhang, đèn cầy, dầu ăn, vàng mã vào túi đồ rồi hướng dẫn cho bà L. cúng.

Sau khi cúng, nhóm yêu cầu vợ chồng bà L. phải trả thêm 1,25 triệu đồng. Chồng bà L. trả tiền xong thì nhóm Hải tiếp tục đòi thêm 1,25 triệu đồng. Vợ chồng bà L. không đồng ý thì bị nhóm Hải bao vây. Sợ bị đánh vợ chồng bà L. nói hết tiền phải đi rút tiền.

Lúc này, Thạch yêu cầu chở bà L. đi rút tiền còn Hải và Quan ở lại canh giữ chồng bà L.

Thạch chở bà L. đến cây ATM trước UBND phường Núi Sam để rút tiền thì bị lực lượng Công an TP Châu Đốc tuần tra phát hiện và bắt giữ. Sau đó, Công an cũng đã mời Hải và Quan về làm việc.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.