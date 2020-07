Nhóm thương lái trộm tôm ở Cà Mau: Khởi tố 19 người

Ngày 7-7, một nguồn tin cho hay, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã bắt giam tổng cộng 19 bị can trong vụ thương lái tổ chức trộm tôm tấn của ông Lê Duy Châu hôm 7-5.



Một cảnh kéo trộm tôm bị camera ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, trong số 19 người bị công an bắt có 14 người bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản, năm người còn lại bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.

Công an cho biết đang tiếp tục làm việc với một số người có liên quan.

Như PLO đã phản ánh, ngày 7-5, ông Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi thu hoạch tôm thẻ nuôi công nghiệp. Sản lượng tôm theo ước tính trên hai ao tôm là khoảng 8 tấn. Tuy nhiên, nhóm thương lái do Đỗ Tuệ Tánh cầm đầu kéo thu hoạch được hơn 2 tấn thì báo hết tôm.

Anh Châu nghi ngờ bị trộm cắp nên mở các camera an ninh để xem lại và phát hiện nhóm thương lái đã bày trò trộm cắp số lượng lớn tôm nuôi.

Phương thức nhóm này thực hiện là bố trí hai thùng phuy dùng để rửa tôm đã cân xong cạnh bờ ao tôm. Sau đó, cử lực lượng chi phối, theo dõi người nhà, chờ sơ hở kéo trộm từng giỏ tôm, mỗi giỏ 40-50 kg.

Ông Châu đã đem các clip này trình báo Công an huyện Đầm Dơi. Ngay sau đó công an đã vào cuộc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, điều tra mở rộng vụ án.