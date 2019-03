Ngày 29-3, cơ quan CSĐT công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ án nghi vấn đứa trẻ sơ sinh tử vong do người mẹ vứt thùng rác.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào trưa ngày 26-3, một số công nhân của công ty KL (đóng tại KCN Bàu xéo, Trảng Bom) cho hay công nhân NTT (27 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ - đã có chồng và hai con nhỏ) vào nhà vệ sinh của công ty tự sinh một bé trai. Lúc sinh đứa trẻ cử động nhưng không khóc. Sau đó T bỏ cháu bé vào bịch ni-lông rồi buộc lại dẫn đến tử vong.

Sau đó vụ việc bị mọi người phát hiện báo cơ quan công an. Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu xác định cháu bé chết do ngạt, chảy máu màng phổi, màng tim. Hiện T. đang điều trị tại bệnh viện, đã giao tử thi cháu bé cho gia đình mai táng.