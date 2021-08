Ngày 19-8, Công an thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Hồng Chí (32 tuổi, ngụ khóm 1, phường 2, thị xã Duyên Hải) về tội cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, 23 giờ ngày 10-8, trong lúc đi làm thuê Chí nảy sinh ý định cướp tài sản. Chí cầm bình xịt hơi cay đi đến nhà bà TTDK (khóm 1, phường 2) thì thấy cửa sau khép hờ nên Chí liền đột nhập vào nhà.



Công an áp giải bị can Mai Hồng Chí. Ảnh: HG

Người này cắt ống quần của chủ nhà trùm kín mặt, rồi lục tìm tài sản. Nghe tiếng động, bà K. đi kiểm tra thì bị Chí xịt hơi cay rồi dùng dao khống chế cướp đi 1 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Duyên Hải cùng Công an phường 2 nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin.



Được sự hỗ trợ của Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17-8, lực lượng Công an đã bắt giữ Chí tại phòng trọ ở phường 2, thị xã Duyên Hải.