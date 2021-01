Phát hiện 31,2 kg ma túy trong 16 kiện hàng chuyển phát nhanh

Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh vừa phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý (Cục Hải quan TP.HCM), Đội 6 Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Công an TP.HCM khám xét 16 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam, thu giữ lượng “khủng” hơn 31.236 g (tương đương hơn 31,2 kg) ma túy.



Lần đầu tiên cơ quan hải quan phát hiện ma túy được vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua tuyến đường mới từ Hong Kong và Trung Quốc.

Ma túy được các đối tượng cất giấu tinh vi bằng cách dát mỏng ép vào giấy bạc giấu trong drap trải giường và giữa hai lớp thùng carton chứa hàng quà biếu là quần áo, bánh kẹo hoặc ngụy trang trong các hộp sữa bột, gói bánh kẹo.

Đặc biệt lần đầu tiên, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh phát hiện ma túy được vận chuyển trái phép trong hai kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua tuyến đường mới từ Hong Kong và Trung Quốc.



Ma tuý được ngụy trang trong các hộp sữa bột, gói bánh kẹo.

Trong đợt ra quân lần này, Đội Kiểm soát phòng chống ma tuý và Chi Cục Hải quan Chuyển phát nhanh thuộc Cục Hải quan TP.HCM cũng đã phá án thành công chuyên án GE520 do Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng phê duyệt.

Lực lượng chức năng đã khám xét năm lô hàng nhập khẩu từ Đức về Việt Nam, qua đường chuyển phát nhanh, bưu chính, bắt giữ số lượng lớn hơn 9.863 g ma túy tổng hợp MDMA.



Lượng lớn ma túy bị bắt giữ vào thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

(PLO)- Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn từ Nghệ An đi các tỉnh phía Nam Trung Bộ tiêu thụ, bắt 2 đối tượng và thu giữ 3kg ma túy.