Sáu tháng, tuyên phạt tử hình, chung thân 285 tội phạm ma túy

Bộ Công an vừa có báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, thời gian qua trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp theo cả hai chiều. Tuyến biên giới Việt Nam - Lào gia tăng tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp.



Lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: Internet

Riêng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và chủ yếu qua biên giới thuộc địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Bình Phước đưa vào nội địa tiêu thụ.



Về hình thức vận chuyển, người Campuchia móc nối với người Việt Nam thường xuyên qua lại biên giới buôn bán, trong đó nhiều người sang đánh bạc tại các casino của Campuchia ở khu vực biên giới rồi vận chuyển ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Trên tuyến hàng không, bưu điện và đường biển, tội phạm ma túy đang có dấu hiệu phức tạp trở lại, đã phát hiện một số vụ vận chuyển ma túy, nhất là chuyển phát nhanh qua đường bưu điện từ Vương Quốc Anh, Canada về Việt Nam.

Đáng chú ý các đường dây mua bán ma túy quốc tế lợi dụng tuyến đường biển để vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn từ khu vực Trung Đông, Châu Phi... vào trong nước hoặc đi qua nước thứ 3 tiêu thụ có diễn biến phức tạp. Đây là tuyến vận chuyển khó kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho lực lượng phòng, chống ma túy nước ta.

Trong nội địa, tình hình mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn và các tỉnh có nhiều địa bàn trọng điểm về ma túy. Đáng chú ý, xuất hiện ngày càng nhiều thủ đoạn rao bán ma túy dạng thảo mộc và ma túy tổng hợp trên mạng xã hội Facebook. Gần đây xuất hiện một số chất gây nghiện mới, có độc tính cao nhưng chưa được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

“Tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy thời gian qua tiếp tục được kiềm chế, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để và bền vững…”, Bộ Công an cho biết.

Cũng theo Bộ công an, báo cáo từ các địa phương cho hay tính đến ngày 30-4, tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý trên toàn quốc là 230.767 người, tăng 5.668 người so với năm 2018. Trong đó, 14,5% người nghiện đang được quản lý trong các cơ sở cai nghiện, 20,5% người đang trong trại giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và 65% người đang sinh sống ngoài xã hội. Tuy nhiên, trong thực tế, nếu thống kê số người sử dụng ma túy có thể cao hơn nhiều so với số người nghiện có hồ sơ quản lý.

Trong số người nghiện ma túy, người từ 16 đến dưới 30 chiếm 49%, từ 30 tuổi trở lên chiếm 50,8%, nam chiếm 95% còn nữ là 5%.

Tính đến ngày 30-4, các lực lượng trên toàn quốc đã bắt giữ 12.285 vụ vận chuyển ma túy/19.454 đối tượng, thu giữ 675,05 kg heroin, 507,5 kg ketamin, 4.625 kg MTTH, trên 317 kg cần sa, 131,725 kg Cocain, 156,4 kg thuốc phiện và nhiều phương tiện, tài sản, vật chứng liên quan khác.

“Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 11.272 vụ, với 14.507 bị cáo phạm các tội về ma túy... Trong đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tử hình và chung thân đối với 285 bị cáo…”, Bộ Công an thông tin.