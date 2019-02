'Siêu trộm' 2 năm đột nhập 11 nhà dân

Sáng 20-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc ( Hà Tĩnh ) cho biết đã bắt giữ Hoàng Đình Nghĩa (24 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về hành vi tội trộm cắp tài sản.

Công an cũng bắt Trần Quốc Anh (20 tuổi, thị trấn Nghèn) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Nghĩa và Anh cùng tang vật tại cơ quan công an.

Trước đó, trên địa bàn huyện Can Lộc xảy ra nhiều vụ mất cắp bí ẩn nên Công an huyện Can Lộc đã xác lập chuyên án mang bí số T0618 để vào cuộc điều tra. Sau thời gian điều tra, Công an huyện Can Lộc đã bắt được Nghĩa.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận từ năm 2018, thường lợi dụng đêm tối đột nhập nhà dân để trộm cắp . Nghĩa đã thực hiện trót lọt 11 vụ, tài sản trộm chủ yếu là điện thoại di động, máy tính và tiền mặt... với trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Những thứ trộm được, Nghĩa đưa cho Trần Quốc Anh để tìm cách tiêu thụ và tiêu xài cá nhân. Quốc Anh biết Nghĩa bán đồ gian nhưng vẫn tiêu thụ.