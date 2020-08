Tài xế lái taxi chở chất nghi ma túy và thuốc lắc

Chiều 18-8, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang tạm giữ Nguyễn Trúc Sơn (42 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra việc phát hiện trên xe taxi do người này cầm lái có chứa chất nghi ma túy và thuốc lắc.



Chiếc taxi bị lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chở chất nghi ma túy và thuốc lắc. Ảnh: LL

Theo thông tin ban đầu, ngày 17-8, các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1.



Đến đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tổ tuần tra phát hiện một chiếc taxi 4 chỗ 51F-371.50 thuộc hãng taxi Open đang lưu thông trên quốc lộ 1 từ hướng TP.HCM đi miền Tây có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện bên trong xe có 300 viên màu cam nâu nghi thuốc lắc, cùng gói hàng bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản, đồng thời đưa xe taxi cùng tang vật về cơ quan công an để phục vụ cho việc điều tra, xử lý.

Làm việc với công an, tài xế Sơn khai được một người khách gọi điện đi từ Tiền Giang đến TP.HCM để nhận một bịch đồ mang về Tiền Giang. Sau đó sẽ có người gọi điện chỉ địa điểm cụ thể và trả tiền công mang bịch đồ trên với giá 1 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.