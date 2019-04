Tạm giữ hình sự kẻ đi xe hơi dùng súng bắn trưởng thôn

Chiều 7-4, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Thái Bá Nguyên (35 tuổi, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) để phục vụ điều tra về hành vi dùng súng bắn người.



Ông Nguyễn Viết Lý bị bắn đạn vào đùi.

Nạn nhân bị đạn bắn vào người là ông Nguyễn Viết Lý (56 tuổi, trưởng thôn Vĩnh Phúc, trú xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.



Trước đó, cuối chiều 5-4, ông Lý đi làm về tại khu vực Khe Tuần nằm bên cạnh tuyến đường Hương Vĩnh – Bản Giàng (thuộc địa phận xã Hương Vĩnh) thì có người lái xe ô tô bán tải mang BKS 38C-039.85 đến dừng lại bên lề đường. Lúc này, một người đàn ông trên xe ô tô dùng súng bắn vào người ông Lý khiến ông gục tại chỗ. Sau khi siết cò nổ súng đạn bay trúng đùi ông Lý, người đàn ông lên xe chạy trốn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Hương Vĩnh, lực lượng Công an huyện Hương Khê, Đồn Biên phòng Bản Giàng đã có mặt tại hiện trường.

Ông Lý được đưa đi BV Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên tiếp tục cấp cứu, cứu sống.

Tại hiện trường, Công an huyện Hương Khê thu giữ hai vỏ đạn nằm cách nhau hơn 2m.

Bước đầu công an nhận định, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất rừng tại tiểu khu 223B (thuộc khu vực Trại Tuần, xã Hương Vĩnh) nên nghi can Nguyên đã dùng súng bắn ông Lý.