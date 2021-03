Tạm giữ kẻ vào nhà vệ sinh trường học hiếp dâm trẻ em

Ngày 24-3, Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã tạm giữ Dương Đình Trường (39 tuổi, trú xã Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Nghi phạm Dương Đình Trường tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 22-3, người dân trình báo lên Công an xã Hưng Lĩnh và Công an huyện Hưng Nguyên có kẻ đột nhập vào nhà vệ sinh Trường Tiểu học T. (ở huyện Hưng Nguyên) thực hiện hiếp dâm một học sinh.

Nhận được trình báo, Công an huyện Hưng Nguyên vào cuộc điều tra. Đến 2 giờ sáng 23-3, Trường đang nằm tại một phòng trọ ở TP Vinh (Nghệ An) thì bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra xác định, ngày 22-3, Trường trên đường đi từ nhà xuống TP Vinh thì rẽ vào Trường Tiểu học T. Tại đây, Trường đột nhập vào nhà vệ sinh của nhà trường thực hiện hiếp dâm một nạn nhân là học sinh tiểu học.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Trường tiếp tục chạy xe máy xuống phòng trọ ở TP Vinh. Khi Trường đang thu xếp quần áo để bỏ trốn thì bị công an bắt.

Hoàn cảnh gia đình Trường khó khăn, mẹ nhiều tuổi bị điếc, anh trai bị tâm thần. Trường chưa lập gia đình, vừa ra tù về tội hiếp dâm.