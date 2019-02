Tàng trữ ma tuý, thanh niên đi thu tiền bảo kê bị CSGT vây bắt

Vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1-2, Thượng úy Võ Quảng Bình, Đội CSGT Bàn Cờ đã dẫn đầu tổ công tác 363 tiến hành tuần tra các tuyến đường trung tâm TP, đảm bảo an ninh trật tự trước dịp Tết nguyên đán.



Đối tượng T. tại cơ quan công an. Ảnh: N.KHIÊM

Qua nhiều tuyến đường, tổ tuần tra phát hiện một nam thanh niên khả nghi nên tiến hành kiểm tra thì thấy đối tượng này có mang theo một roi điện và tàng trữ ma túy đá trong người.

Tại Công an phường 7, quận 3, qua công tác đấu tranh, thanh niên khai nhận tên Nguyễn Duy T. (27 tuổi, tạm trú quận 12), thừa nhận đang đi thu tiền bảo kê (T. đã từng cai nghiện ma túy vào năm 2015).

Hiện vụ việc đang được Công an phường 7, quận 3 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, qua gần một tháng triển khai, các Tổ công tác 363 của Công an TP đã phát hiện, kiểm tra, bàn giao 54 vụ, 90 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật, lập biên bản 1.223 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ, chất ma túy các loại.

Cùng thời gian này, Công an TP ghi nhận, phạm pháp hình sự xảy ra 278 vụ (giảm 81 vụ so với liền kề, giảm 44 vụ so với cùng kỳ năm 2017), đặc biệt các loại án cướp giật tài sản đều được kéo giảm.