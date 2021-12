Thưởng nóng 300 triệu cho lực lượng phá án nhanh Ngày 29-12, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng cho các lực lượng tham gia điều tra khám phá nhanh vụ cướp ngân hàng số tiền 45 triệu đồng.

Các lực lượng tham gia phá án được thưởng nóng. Ảnh: CACC Ngoài ra, đại diện ngân hàng BIDV Bình Dương gửi Thư Cám ơn của Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bàu Bàng. Theo đó, Ngân hàng BIDV đánh giá rất cao tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Bình Dương. Chỉ trong một thời gian hơn một giờ sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra và bắt giữ nhanh đối tượng gây án, thu hồi được toàn bộ tài sản cho ngân hàng. Bên cạnh đó, phía Ngân hàng BIDV và các đơn vị mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh đã trao tặng khoảng 300 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá án nhanh.