Chiều tối 6-7, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan An Ninh điều tra đã có quyết định khởi tố Lê Thế Thắng (39 tuổi, ngụ TP Hà Nội) là đồng phạm của bị can Trương Châu Hữu Danh.

Lê Thế Thắng bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331, BLHS 2015, nhưng được tại ngoại để phục vụ điều tra.



Bị can Đoàn Kiên Giang. Ảnh: PV

Trước đó Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can Trương Châu Hữu Danh lập nhóm, trong đó có các bị can Nguyễn Phước Trung Bảo (ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang (ngụ TP.HCM) cùng về tội danh trên.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, tháng 8-2019 bị can Trương Châu Hữu Danh lập nhóm với các bị can Trung Bảo, Nhã, Giang và Thắng tạo trang Fanpage “Báo Sạch”, Group “Làm Báo Sạch” và kênh Youtube “BS Chanel” để viết, đăng tải nhiều bài viết, video về các chủ đề “nóng” được dư luận quan tâm lên mạng xã hội Facebook như vụ án Hô Duy Hải, Đồng Tâm, Trường Tôn Đức Thắng…



Bị can Lê Thế Thắng. Ảnh Facebook Lê Thế Thắng.

Các bài viết đầu tiên là bài về Công ty ASANZO. Trong đó bị can Thắng giữ vai trò biên tập và có chia sẻ một bài của người khác lên trang Báo sạch.



Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ đã ủy thác cho điều tra cho Cơ quan ANĐT 10 tỉnh thành thực hiện xác minh làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội bài viết trên trang Báo Sạch và trang facbook cá nhân Danh phản ánh. Có 4 địa phương đã phản hồi kết xác minh cho thấy các bài viết facbook của Danh phản ánh không đúng sự thật, thông tin sai lệch.

Kết luận điều tra được chuyển sang VKSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố Danh cùng ba bị can trên về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên sau đó VKSND TP đã trả hồ sơ về nghị công an điều tra làm rõ hành của các bị can và những người liên quan.

Điều tra lại, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố thêm Lê Thế Thắng.