Thời khắc sinh tử của nạn nhân Quân ‘xa lộ’

Chiều 8-11, tại trụ sở Công an TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP, đã trao khen thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP), Công an quận Thủ Đức và Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất về thành tích điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại một nhà hàng karaoke trên đường Khổng Tử (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).



Ngoài ra, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cũng trao tặng thư khen của giám đốc Công an TP.HCM cho ba đơn vị trên.

Một mình chống lại hàng chục người cầm hung khí

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Theo các hình ảnh mà camera ghi lại, đêm 4-11, ông Mai Văn Quân (54 tuổi, còn gọi là Quân “xa lộ”, sống ở quận Thủ Đức) vừa bước ra khỏi quán karaoke trên đường Khổng Tử thì bị hàng chục người cầm dao, mã tấu tự chế… lao tới truy sát.

Ông Quân cầm một vật chống lại, lui vào hầm giữ xe nhưng do bị hàng chục người bao vây, tấn công nên liên tục bị chém trúng. Sau một hồi chống cự, ông Quân đã thoát ra phía ngoài đường nhưng vẫn bị rượt đuổi và bị tấn công đến gục tại chỗ.

Thông tin cụ thể hơn, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng PC02, cho hay khoảng 22 giờ 35, ông Mai Văn Quân cùng năm người bạn đến hát tại nhà hàng karaoke trên. Đến khoảng 23 giờ 10 cùng ngày, ông Quân chuẩn bị ra về thì bị nhóm thanh niên khoảng 20 người dùng dao tự chế xông vào tấn công.

Nạn nhân được đưa vào BV đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu và sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy điều trị nhưng tử vong vào rạng sáng 7-11.



Trưởng Phòng PC02 thông tin về vụ án xảy ra tại địa bàn quận Thủ Đức. Ảnh: CA



Quân “xa lộ” được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CTV



Nhóm người truy sát Quân “xa lộ”. (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)

Án mạng từ mâu thuẫn trong kinh doanh

“Qua điều tra ban đầu, Công an TP.HCM đã xác định các đối tượng liên quan vụ án giết người” - Thượng tá Nguyễn Đăng Nam thông tin. Theo vị trưởng Phòng PC02, trong ba ngày, từ ngày 5 đến 7-11, các đơn vị đã phối hợp điều tra, bắt sáu người là Ty Thanh Đại, Đặng Quốc Duy, Bùi Quốc Duy, Võ Thùy Linh, Nguyễn Tiến Minh Tài, Nguyễn Anh Trung (đều thường trú tại TP.HCM).

“Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn trong kinh doanh. Hiện Công an TP.HCM đã tạm giữ sáu người trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án cũng như truy bắt những người còn lại” - Thượng tá Nguyễn Đăng Nam nói.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP, biểu dương các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP, giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân.

Nữ Việt kiều thuê giang hồ dằn mặt

Cơ quan công an cũng cho biết Thùy Linh đóng vai trò chủ mưu, thuê mướn nhóm giang hồ chém dằn mặt đại ca Quân “xa lộ”. Mâu thuẫn xuất phát từ tranh chấp trong việc mua bán căn nhà trên 30 tỉ đồng ở đường Sương Nguyệt Ánh (quận 1) giữa Linh và người đàn ông tên Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ngụ quận 1).

Tối 4-11, Trung đi nhậu với Quân thì thấy ô tô chở Linh và người tên Sử cùng đàn em ở quán cùng nằm trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) nên kể chuyện đang có tranh chấp. Quân liền qua gặp Linh. Quân chặn xe Linh, cầm gậy đập vào nhưng xe vẫn chạy. Quân đuổi theo và dọa sẽ kiếm nhưng nữ Việt kiều cũng không vừa nên nói “nếu thích thì gặp bây giờ”. Cả hai bên chửi nhau qua điện thoại và hẹn nhau ở quán karaoke ở đường Khổng Tử (phường Bình Thọ).

Tại cơ quan điều tra, Linh và các đối tượng liên quan đã nhanh chóng khai nhận toàn bộ vụ việc. Một cán bộ điều tra Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết hiện đã xác định được hết các thành viên trong băng tham gia vụ giết người. “Chúng tôi cũng đề nghị những người có liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1 hoặc gọi cho số điện thoại 0693.187.542 của đội 2 để đầu thú, nhận sự khoan hồng của pháp luật, nếu ai có biểu hiện che giấu sẽ bị xử lý nghiêm minh”.