Thông tin mới vụ xe chở 22 người tông xe đầu kéo ở Nghệ An

Trưa 16-3, thêm một nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là chị Trần Thị Thạch (53 tuổi, trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Trong vụ tai nạn này, ông Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, trú tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) đã tử vong trước đó.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐL

19 người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện ở Nghệ An. Trong đó, có ba nạn nhân bị thương rất nặng, vỡ gan, vỡ thận, mất nhiều máu là bà Trần Thị Thạch (61 tuổi), bà Lê Thị Dung (36 tuổi), cháu Đặng Bá Đạt (9 tuổi, đều trú phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Theo các nạn nhân may mắn sống sót, hành khách trên xe chủ yếu anh em, bà con trong gia đình.

Trước đó, lúc 2 giờ sáng cùng ngày (16-3), ô tô khách 36B- 03.412 xuất phát từ Thanh Hóa và khi chạy đến Nghệ An thì bị đâm vào xe đầu kéo đang dừng bên quốc lộ 1A.



Công an khám nghiệm, điều tra vụ việc. Ảnh: ĐL

Chiếc xe khách 29 chỗ nêu trên chở hành khách đi lễ ở đền Ông Hoàng Mười thuộc huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Như PLO đã đưa tin, gần 5 giờ sáng 16-3, trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nghi Long), xe khách mang BKS 36B 03.412 tông vào sau xe đầu kéo mang BKS 37V-0047 kéo theo rơ móc 37R-000.24 đang đỗ bên quốc lộ.

Cú tông mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, ông Minh, bà Thạch bị tử vong, 19 người khác bị thương.

Tài xế xe khách là anh Nguyễn Văn Tâm (36 tuổi, trú tại Quảng Chính, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). Người điều khiển xe đầu kéo là anh Nguyễn Xuân Thắng (54 tuổi, trú thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).



Các bác sĩ đang cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: ĐL

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Nghi Lộc và Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường điều tiết, phân luồng giao thông, điều tra vụ tai nạn.