Tiền Giang: Bắt quả tang 16 người tham gia đánh bạc, đá gà

Ngày 18-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệt phá một tụ điểm cờ bạc tại huyện Chợ Gạo.



16 người bị công an bắt giữ tại hiện trường

Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo bí mật thâm nhập vào khu đất trống ở ấp Mỹ Khương, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều người đang tham gia đánh bài, lắc tài xỉu và đá gà dưới hình thức ăn thua bằng tiền.

Tụ điểm cờ bạc này do Văn Tấn T. (34 tuổi, ngụ địa phương) đứng ra tổ chức. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật tại hiện trường gồm: Năm con gà trống đá; sáu cặp cựa sắt; 15 cuộn băng keo đã qua sử dụng; 19 xe mô tô các loại...



Hàng chục xe máy cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ

Cảnh sát còn tạm giữ trên người các đối tượng 13 ĐTDĐ và 127 triệu đồng. Đồng thời đã làm việc với 16 người có mặt tại nơi tổ chức đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bàn giao người cùng tang vật cho Công an huyện Chợ Gạo điều tra xử lý theo thẩm quyền.