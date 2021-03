TP Dĩ An chỉ đạo xử lý ngay vụ bảo kê bến cóc ở ga Sóng Thần

Trong ngày 4-3, ngay sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Biến cây xăng thành bến cóc để thu tiền ở ga Sóng Thần”, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra xử lý nghiêm việc này.

Cũng theo ông Bảy, trước đây đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm các sự việc tương tự. Thời gian gần đây chưa nghe người dân phản ánh tình trạng này.



Cây xăng trong ngày 4-3 đã "vắng bóng" các xe khách đón, trả khách. Ảnh: HT

“Chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an tìm hiểu và vào cuộc xử lý nghiêm việc này. Không thể để tình trạng này tồn tại” - ông Bảy khẳng định.

Cũng theo lãnh đạo Công an TP Dĩ An, ngay sau khi nhận được chỉ đạo, lãnh đạo công an TP đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông và công an phường An Bình xử lý nghiêm theo thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.



Hình ảnh nhà xe nộp tiền bến bãi cho Lâm ở cây xăng. Ảnh: Y-T

Riêng nhóm thu tiền các xe, lực lượng Cảnh sát hình sự vẫn đang nhận dạng nhóm người này, điều tra và xử lý. Sau khi điều tra làm rõ sẽ cũng cấp thông tin cụ thể về việc xử lý cho Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo ghi nhận, chiều 4-3, tại khu vực Cây xăng ga Sóng Thần đã không còn xuất hiện nhóm người thu tiền xe của các phương tiện đón trả khách tại đây.

Tuy nhiên, hoạt động đón trả khách của các xe khác vẫn diễn ra. Thời điểm này, lực lượng chức năng cũng đã xuống khu vực này để xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.