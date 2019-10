Va chạm với ô tô của CSGT, một phụ nữ bị thương nặng

Theo thông tin, khoảng 7 giờ 30 sáng nay (30-10) , ô tô bán tải của Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Long An tuần tra trên tuyến QL62, hướng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đi TP.Tân An.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Khi đến qua xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, ô tô này bất ngờ va chạm với xe máy do một phụ nữ lái từ hướng ngược lại. Nữ nạn nhân té xuống đường, chấn thương nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, rất đông phương tiện lưu thông qua khu vực gặp khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã, công an thị xã Kiến Tường có mặt hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân.