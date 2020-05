Vì hai dĩa cơm 50 ngàn, chủ quán bị đánh dã man

Ngày 31-5, Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân, TP.HCM) lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh vụ việc chủ quán cơm trên địa bàn bị nhóm côn đồ tấn công dã man.



Quán cơm nơi xảy ra vụ việc trên đường số 7B, phường Bình Trị Đông B. Ảnh HT.

Nạn nhân là anh Đặng Quốc Thanh (37 tuổi), chủ quán cà phê Ban Mai trên đường số 7B (phường Bình Trị Đông B).

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 36 phút ngày 29-5, anh Thanh ngồi tại quán nước nói chuyện với bạn. Lúc này từ phía ngoài có nhóm thanh niên đi vào tấn công thẳng vào mặt anh Thanh.



Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nhóm côn đồ tấn công bất ngờ chủ quán cơm ở Bình Tân. Hình cắt từ clip.

Nhóm này liền đó dùng các đồ vật trên bàn ném nạn nhân. Khi anh Thanh chạy ra ngoài đường thì bị nhóm này tiếp tục đuổi theo, khống chế, dùng ghế nhựa trong quán đánh đập một cách dã man.

Anh Thanh chỉ có thể chống trả yếu ớt. Nhóm người sau khi đánh đập nạn nhân thì nghênh ngang bỏ đi. Chứng kiến sự hung hãn của nhóm này những người xung quanh không dám phản kháng.



Vụ việc khiến một số đồ vật bị hư hỏng. Ảnh HT.

Vụ việc làm một số vật dụng bàn ghế, ly uống nước trong quán bể, hư hỏng. May mắn anh Thanh chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau đó ông Thanh đã trình báo chính quyền địa phương, công an cũng đã xuống ghi nhận hiện trường.

Theo anh Thanh vụ việc xuất phát từ việc trước đó những người này đến quán mua nước, thuốc, ăn cơm nhưng chưa trả tiền.

Chiều 29-5 những người này tiếp tục kêu anh Thanh đem 2 dĩa cơm (mỗi dĩa 25 ngàn đồng) qua chỗ bãi xe gần quán. Annh Thanh không đồng ý bán dĩa mang đi mà chỉ bán hộp nhựa thì dẫn đến vụ việc trên. Những người liên quan sau đó đã trốn đi nơi khác.

Theo anh Thanh, đây không phải là lần đầu, trước đó nhóm người này cũng từng tới quán quậy phá, đập phá đồ đạc. Sau đó, nhóm người này trốn đi một thời gian rồi quay lại như không hề có chuyện gì xảy ra.

Hiện vụ viêc đang được công an điều tra làm rõ.