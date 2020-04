Vợ luật sư Tín gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án, bảo vệ 3 mẹ con

Ngày 10-4, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ của TS Bùi Quang Tín) có đơn gửi đơn lên Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM yêu cầu khởi tố vụ án hình sự để điều tra về cái chết của chồng bà.



Bà Bích cho rằng cái chết của chồng có rất nhiều nghi vấn bất thường và ẩn khuất.



Khu vực giếng trời nơi TS rơi xuống, tử vong. Ảnh: NT

“Bằng đơn này tôi gửi đến các cơ quan bảo vệ pháp luật mong được khởi tố, điều tra vụ án để làm sáng tỏ sự thật khách quan đến cái chết của chồng tôi”, vợ của TS Tín viết.

Bên cạnh đó, vợ TS Tín cũng nghi ngờ vụ việc là án mạng và đề nghị công an TP.HCM điều tra, nắm những mâu thuẫn bất thường và tìm ra hung thủ.

Bà Bích cho rằng chồng từng bị nhiều sức ép trong quá trình công tác và thường hay nhận được các tin nhắn đe dọa.

Đến khoảng trước tết 2020, ông Tín quyết định từ chức. Bà Bích cho rằng chồng đã từng từ chức ba lần trước đó nhưng không được Ban giám hiệu nhà trường đồng ý.

Sau khi từ chức, TS Tín vẫn giảng dạy ở trường và điều hành công việc, đào tạo của công ty do ông sáng lập.



Địa điểm TS Tín rơi xuống là khu vực giếng trời ở chung cư New Sài Gòn. Ảnh: NT

Trưa 5-4, TS Tín nói với vợ rằng qua nhà ông D. cùng bàn công việc với ông Tr rồi sẽ về ngay. Đến 18 giờ, bà Bích nhận được điện thoại của công an thông báo chồng gặp nạn, té từ lầu 14 nhà của ông D. (chung cư New Sài Gòn) xuống đất.

Bà Bích cho biết vụ việc có nhiều mâu thuẫn đặc biệt qua lời khai của những người có liên quan.

Theo bà Bích, TS Tín là người chừng mực, khoảng cách từ nhà đến chung cư New Sài Gòn là rất xa nên không có khả năng chồng uống say.

“Chồng tôi cao 1m60, trong khi lan can cao 1m40. Nên việc tự đi về và tự té ngã là không có căn cứ”, bà Bích viết.



Công an TP.HCM phối hợp với Viện KSND đã kiểm tra lại hiện trường ở Chung cư New Sài Gòn trưa 10-4. Ảnh: MXH

Bên cạnh đó, gia đình cũng tham gia quá trình khám nghiệm thì ghi nhận dép của TS Tín vẫn để trước cửa, hai chiếc điện thoại ở phòng khách và kính đeo mắt bị mất.

Bên cạnh đó là một chiếc ghế đã gãy lưng có dấu chân được công an thu giữ nằm ở gần lan can; phần lan can cũng có một đoạn sạch bụi… nên bà Bích nghi ngờ vụ việc có điều mờ ám.

“Tại buổi chứng kiến khám nghiệm tử thi: Gia đình thấy điều hết sức bất thường là bao tử trống rỗng, không có bất cứ thứ gì bên trong. Tại sao chồng tôi được mời đi ăn cơm trưa mà không có một tí gì trong bao tử? Có phải lúc đó anh đã mất ý thức?”, bà Bích viết.

Đặc biệt kèm trong đơn bà còn yêu cầu cơ quan chức năng có phương án bảo vệ, để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình. Hiện gia đình đang rất hoang mang lo sợ những kẻ đứng sau cái chết của chồng sẽ gây nguy hiểm cho ba mẹ con khi vụ việc chưa được làm sáng tỏ.

Trưa nay, Công an TP.HCM đã phối hợp với VKS TP.HCM và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án tại Chung cư News Sài Gòn ở huyện Nhà Bè. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu bà Bích đúng 10g sáng nay mang chìa khóa xe của ông Tín đến hiện trường để tiến hành khám nghiệm.

Luật sư của bà Bích trước đó cũng đã có đề nghị cơ quan chức năng niêm phong hiện trường, nơi ông Tín tử nạn để phục vụ điều tra.