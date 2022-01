Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hồi lộ xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Nam Phong (viết tắt là Công ty Nam Phong).



Bắt 1 giám đốc và một nhân viên BV Thủ Đức

Theo đó, Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong – Giám đốc Công ty Nam Phong về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Đồng thời khởi tố đối với Trương Thị Bảo Trân – nhân viên Bệnh viện Thủ Đức về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Bà Trân được áp dụng biện pháp cấm đi khởi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.



Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của bà Trân. Ảnh: HT

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác minh, thu thập tài liệu liên quan.

Bước đầu xác định trong năm 2021, Bệnh viện Thủ Đức có mua kit test PCR do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Nam Phong.

Theo đó, điều tra ban đầu xác định từ tháng 2-2021 đến tháng 9-2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit test do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong với tổng số tiền là 33.805.342.500 đồng (đơn giá 470.000 đến 509.250 đồng/Kit). Việc này được thực hiện theo một gói thầu với hình thức chào hàng cạnh tranh và 37 gói thầu với hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn.

Việc Bệnh viện Thủ Đức mua kit test thông qua Công ty Nam Phong là theo chỉ định của Công ty Việt Á, mục đích thực tế là để nâng giá trước khi bán vào Bệnh viện Thủ Đức.

Theo đó Công ty Nam Phong được chiết khẩu từ 30-40% (tương đương 10.855.963.500 đồng).



Công an đọc lệnh bắt với bà Trân. Ảnh: HT

Chỉ định thầu để chia phần trăm và hoa hồng

Để hợp thức hóa chỉ định thầu và thanh toán tiền cho Công ty Nam Phong, các bên thỏa thuận sẽ chi cho Bệnh viện Thủ Đức theo tỉ lệ % giá trị hợp đồng được thanh toán.

Từ tháng 8-2021 đến 12-2021, Lê Vũ Phong – Giám đốc Công ty Nam Phong đã chi cho Trương Thị Bảo Trân – nhân viên Phòng Vật tư Bệnh viện Thủ Đức số tiền hơn 990 triệu đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu, Bệnh viện Thủ Đức yêu cầu và hướng dẫn Công ty Nam Phong làm ba bảng báo giá gồm: Báo giá của Công ty Nam Phong theo giá của Công ty Việt Á, bảng báo giá của hai công ty còn lại là Công ty GENE (là Công ty của bạn Phạm Vũ Phong) và Công ty NP - SG (là Công ty do Phạm Vũ Phong thành lập, nhờ em gái Phong đứng tên) có giá cao hơn đơn giá của Công ty Nam Phong.

Sau đó Bệnh viện Thủ Đức hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho Công ty Nam Phong, đồng thời nâng đơn giá bán kit test do Công ty Việt Á sản xuất cho Bệnh viện Thủ Đức để hưởng hoa hồng 30-40% trên giá trị hợp đồng tương đương số tiền 10.855.963.500 đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03) phát hiện, khởi tố vụ án, các bị can nêu trên đã thể hiện sự khẩn trương, tích cực và kịp thời đối với chuỗi các hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Việt Á và các tổ chức, cá nhân liên quan trong sản xuất, kinh doanh Kit xét nghiệm COVID-19. Qua đó góp phần xử lý nghiêm đối với các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để trục lợi, giải tỏa bức xúc trong dư luận.