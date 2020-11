Vụ thi thể trong valy: Có thể hung thủ gây án 1 ngày trước

Đến gần trưa 28-11, Công an TP.HCM và Công an quận 7 vẫn đang tích cực điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ việc người dân phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trong valy.



Hơn 2 giờ sáng, hiện trường vẫn được phong tỏa để phục vụ điều tra. Ảnh: TS

Sau gần 10 giờ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, phong tỏa ngôi nhà 4 tầng tại đường số 3 (phường Tân Hưng, quận 7) để tìm dấu vết vụ án đặc biệt nghiệm trọng này, Công an TP.HCM đã thu thập được nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.

Bước đầu, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có thể tử vong vào tối 26-11, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được danh tính chính xác của nạn nhân. Tuy nhiên, nhận định ban đầu thì nạn nhân là nam, quốc tịch Hàn Quốc.

Cơ quan công an đang truy tìm giám đốc công ty người Hàn Quốc, 35 tuổi để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 27-11, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, đoạn video được cho là phát hiện một thi thể người để trong valy, cạnh đó là các dụng cụ cưa, kìm trợ lực tại căn nhà thuộc một khu dân cư ở quận 7, TP.HCM khiến dư luận xôn xao.



Chiếc valy được người dân phát hiện tại khu vực trong nhà vệ sinh ngôi nhà. Ảnh: Mạng xã hội

Vụ việc sau đó được trình báo lên Công an phường Tân Hưng, ngay sau đó Công an quận 7 và Công an TP.HCM cũng nhanh chóng tới hiện trường, trực tiếp khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Theo ghi nhận của PLO, một đoạn đường số 3 được phong tỏa nghiêm ngặt, bên trong ngôi nhà lực lượng công an thực hiện khám nghiệm khẩn trương, tỉ mỉ.

Một nguồn tin cho biết ngôi nhà trên được một nhóm người Hàn Quốc thuê lại làm trụ sở công ty.