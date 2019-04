Xe CSGT va chạm xe máy, một người chết

Tối 16-4, trao đổi với phóng viên PLO, một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định xác nhận vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ô tô của Phòng CSGT Công an tỉnh và một xe máy.



Ô tô của CSGT Công an Bình Định bị móp đầu sau vụ va chạm.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14g15 trên quốc lộ 19 đoạn qua phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (Bình Định). Vụ việc đang được Công an thị xã An Nhơn điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.



Thông tin ban đầu cho hay khi đang đi tuần tra trên quốc lộ 19 theo hướng đông- tây, khi đến đoạn đường trên, ô tô 77A-004.48 của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định xảy ra va chạm với xe máy 77N4-1553 do ông Huỳnh Văn Ty (63 tuổi, ngụ phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn) điều khiển theo hướng cùng chiều. Vụ tai nạn làm ông Ty bị thương nặng và tử vong vào chiều cùng ngày khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định.

Tại hiện trường, ô tô của Phòng CSGT Công an Bình Định bị móp phần đầu, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.