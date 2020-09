10 thực phẩm hàng đầu tốt cho sức khỏe của mắt

Cà chua

Cà chua có chứa lycopene và lutein rất tốt cho mắt. Bên cạnh đó, cà chua cũng cung cấp nguồn vitamin A và C tuyệt vời giúp ngăn ngừa bệnh quáng gà và tăng thị lực cho đôi mắt.



Cà chua có chứa lycopene và lutein rất tốt cho sức khỏe của mắt. Ảnh: NHẬT LINH

Cải xoăn và rau bina



Một chén rau bina hoặc cải xoăn chứa hơn 20 mg lutein và zeaxanthin, hai chất dinh dưỡng làm nên điều kỳ diệu cho đôi mắt của bạn. Cả hai đều được chứng minh là làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể, theo US News Health.

Bông cải xanh, đậu xanh, bắp, cải thìa, đậu Hà Lan

Tiến sĩ Howard R. Krauss, bác sĩ nhãn khoa phẫu thuật thần kinh tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John ở Santa Monica, California cho biết, những thực phẩm này rất giàu lutein và zeaxanthin tốt cho sức khỏe của mắt. Bên cạnh đó, chúng còn cung cấp lượng chất xơ lành mạnh và những chất dinh dưỡng khác rất tốt cho sức khỏe tổng thể.

Khoai lang

Khoai lang có nhiều vitamin A, đặc biệt là beta-carotene và hàm lượng lớn vitamin C giúp tăng thị lực cho đôi mắt của bạn.



Khoai lang và cà rốt là một trong những thực phẩm tuyệt vời tốt cho sức khỏe của mắt. Ảnh: NHẬT LINH

Ớt



Anna Kippen, chuyên gia dinh dưỡng tại Cleveland Clinic cho biết, ớt đỏ cung cấp vitamin C, A và E dồi dào. Những vitamin này rất tốt cho thị lực.

Cam và bưởi

Cam và các loại trái cây họ cam quýt khác có chứa vitamin C, đây là chìa khóa cho sức khỏe của mắt. Vitamin được tìm thấy chủ yếu trong trái cây tươi và rau quả góp phần giúp các mạch máu trong mắt bạn khỏe mạnh. Nó có thể chống lại sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể và bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Một cốc nước cam cung cấp khoảng 124 mg vitamin C và 1 cốc nước ép bưởi chứa khoảng 94 vitamin C, theo US News Health.



Bưởi chứa hàm lượng vitamin C cao. Ảnh: NHẬT LINH

Cá



Các axit béo thiết yếu mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm cả mắt. Chúng giúp phát triển thị giác, chức năng võng mạc và có thể bảo vệ chống lại bệnh khô mắt. Ăn các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá thu và cá cơm thường là những cách tốt nhất để nạp vào cơ thể các axit béo thiết yếu.

Hàu và gan

Nếu không có đủ kẽm đôi mắt của chúng ta có thể bị kém nhìn vào ban đêm và có thể bị đục thủy tinh thể. Hàu, gan, thịt đỏ, thịt gia cầm, sữa, động vật có vỏ, đậu nướng và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn cung cấp kẽm quý giá.



Hàu và các động vật có vỏ cung cấp nhiều kẽm, tốt cho mắt. Ảnh: NHẬT LINH

Các loại hạt



Vitamin E bảo vệ các tế bào trong mắt của chúng ta khỏi các gốc tự do và làm chậm sự tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Hạt hướng dương, hạnh nhân, mầm lúa mạch, quả phỉ và bơ đậu phộng là những thực phẩm chứa rất nhiều vitamin E.

Cà rốt

Cà rốt được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe của mắt. Cà rốt cung cấp nhiều vitamin A và beta-carotene giúp tăng cường thị lực, bảo vệ giác mạc, ngăn ngừa nhiễm trùng mắt và các tình trạng mắt nghiêm trọng khác, theo US News Health.

