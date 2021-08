Theo Eat This, Not That, các số liệu thống kê cho thấy nam giới hút thuốc và uống rượu nhiều hơn nữ giới và họ thường đưa ra những lựa chọn thực phẩm không lành mạnh, đồng thời bỏ việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cũng có những tình trạng sức khỏe chỉ ảnh hưởng đến nam giới, chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt và testosterone thấp. Nhìn chung, nam giới bị bệnh tim, ung thư ruột kết và bệnh đường hô hấp dưới nhiều hơn nữ giới.

Tin tốt là nam giới có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách thực hiện một vài thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như bỏ thuốc lá, di chuyển nhiều hơn, giảm uống rượu, kiểm soát căng thẳng và duy trì cân nặng hợp lý là cách để giảm nguy cơ tử vong sớm.



Chế độ ăn uống giàu thực phẩm thực vật giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của nam giới. Ảnh: NHẬT LINH

Kết hợp nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn vào kế hoạch bữa ăn hàng tuần là một cách quan trọng khác mà nam giới có thể cải thiện sức khỏe tổng thể của mình. Việc ăn nhiều trái cây, rau, đậu và ngũ cốc đặc biệt quan trọng đối với nam giới.

Một chế độ ăn uống dựa trên thực vật có thể giúp nam giới khỏe mạnh bằng cách giảm nguy cơ mắc các bệnh sau:

Bệnh tim

Nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn dựa trên thực vật có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch (CVD) và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch vành (CHD) xuống 40%.

Các loại thực phẩm như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có liên quan đến việc giảm huyết áp, đây là một yếu tố nguy cơ chính gây đau tim và đột quỵ .

Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật cũng có xu hướng ít chất béo bão hòa hơn so với thực phẩm làm từ các sản phẩm động vật. Thay thế các nguồn chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa bằng chất béo không bão hòa, như dầu ô liu, dầu hạt cải, bơ và các loại hạt đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe tim mạch tổng thể bằng cách tăng cholesterol HDL "tốt" và giảm cholesterol LDL "xấu".

Bệnh tiểu đường loại 2

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), nam giới có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường chưa được chẩn đoán cao hơn phụ nữ. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh tiểu đường loại 2 có thể được ngăn ngừa bằng cách tập thể dục, duy trì cân nặng hợp lý và ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Thực phẩm giàu chất xơ, như các loại đậu, quả hạch, hạt, trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt cũng có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường loại 2.



Ăn nhiều rau xanh rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ảnh: NHẬT LINH

Ung thư

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở cả nam giới và phụ nữ ở Hoa Kỳ, chỉ sau bệnh tim. Hiệp hội Ung thư Mỹ cho thấy rằng, cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa ung thư là phải vận động cơ thể và làm theo một mô hình ăn uống lành mạnh giàu dinh dưỡng, chẳng hạn như các loại rau xanh, các loại hạt, ớt, cà rốt, trái cây, gạo lứt,...

Quan trọng hơn, chế độ ăn uống lành mạnh hạn chế các loại thịt đỏ và thịt đã qua chế biến. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phòng chống Ung thư Châu Á Thái Bình Dương cho thấy, tổng lượng thịt tiêu thụ cao hơn có liên quan đến việc gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Quản lý cân nặng

Thừa cân hoặc béo phì làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, tiểu đường, bệnh gan nhiễm mỡ, sỏi mật, ngưng thở khi ngủ, bệnh thận và ung thư.

Kết hợp nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật hơn vào kế hoạch bữa ăn hàng tuần có thể giúp kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu ngẫu nhiên cho thấy những người trưởng thành thừa cân tuân theo chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật có can thiệp trong 12 tuần đã giảm trung bình 4kg, theo Eat This, Not That.