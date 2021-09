Nhiều thích uống nước có ga không đường dành cho người ăn kiêng hay còn gọi là diet soda vì tin rằng là thức uống lành mạnh. Nhưng có nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa tăng cân với loại thức uống này, kể cả tiêu đường và các vấn đề tim mạch. Thay vào đó hãy uống nước lọc, muốn tốt hơn thêm lát chanh, hay có thể uống nước cam hay bưởi.



Tiến sĩ Robert Beam, Bệnh viện Novant Health-GoHealth (North Carolina, Mỹ) cho biết, nhiều người thường xử lý vết thương nhỏ bằng oxy già và thấy càng sủi bọt có nghĩa là vi khuẩn đã bị diệt. Nhưng thực chất oxy giá là một chất oxy hóa mạnh. Nó làm hỏng tất cả các vật chất hữu cơ, vi khuẩn và con người. Cách tốt nhất là làm sạch vết thương bằng xà phòng và nước, rồi bôi thuốc mỡ kháng khuẩn.



Theo các bác sĩ tại Trung tâm Khoa học và Y học về Giấc ngủ Stanford khi ngủ nên hút thở bằng mũi sẽ giúp giấc ngủ ngon hơn. Bởi vì hệ thần kinh của con người gồm 2 phần là hệ giao cảm và hệ phó giao cảm.



Hệ giao cảm được dùng cho các hoạt động ban ngày, còn hệ phó giao cảm là dành cho nghỉ ngơi ban đêm. Do đó, bất kỳ hoạt động nào gây kích thích hệ giao cảm sẽ gây khó ngủ, mà thở bằng miệng là quá trình kích thích hệ thần kinh giao cảm.



Ưu tiên bảo vệ sức khỏe tinh thần là cách làm con người bình yên và tránh bệnh tật. Do đó, hãy ngồi thiền vào buổi sáng và thiết lập một chương trình làm việc với suy nghĩ tích cực có thể là một cách tuyệt vời để thiết lập trạng thái tốt trong ngày. Và buổi tối càng nên chăm sóc bản thân để điều hòa giấc ngủ và thư thái tâm hồn.



Các chuyên gia cho rằng, bạn có thể mắc bệnh khi đi dép tông, dép hoặc giày không đủ vật liệu hấp thụ sốc. Bởi vì đi bộ, nhảy, chạy hoặc thậm chí đứng trong thời gian dài có thể gây ra gãy xương do căng thẳng. Do đó hãy mang giày thoải mái với lớp đệm tốt, cũng như bổ sung nhiều Vitamin D và canxi là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa gãy xương do căng thẳng.



Các bác sĩ cũng khuyên rằng để tránh bệnh thì hãy luôn uống đủ nước. Uống nhiều nước hơn ngay cả trước khi cảm nhận ra cơn khát. Nếu tình trạng này trở thành vấn đề liên tục, thiếu nước và mất nước có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng liên quan đến tiết niệu và thận, gây co giật, sốc nhiệt nguy hiểm đến tính mạng.



Thực hành tốt vệ sinh răng miệng. Mọi người thường không nhận ra tác động toàn thân của sức khỏe răng miệng đối với cơ thể. Ví dụ, mảng bám tích tụ trên răng có thể dẫn đến bệnh tim xơ vữa động mạch.

Vì sao ăn quá nhiều trái cây lại gây gan nhiễm mỡ? (PLO)-Trái cây là thực phẩm ngon và bổ dưỡng nhưng ăn quá nhiều có thể có hại cho cơ thể.