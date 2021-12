Bạn ăn quá nhiều đường và chất béo

Mặc dù trên thực tế, thỉnh thoảng ai cũng thèm ăn đồ ngọt hoặc đồ chiên, nhưng ăn quá nhiều đường và chất béo có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của bạn.



Tiêu thụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường có thể làm giảm khả năng miễn dịch. Ảnh: NHẬT LINH

"Một chế độ ăn uống nghèo nàn có thể dẫn đến hệ thống miễn dịch trở nên quá tải và dẫn đến tình trạng viêm nhiễm. Tình trạng viêm này có liên quan đến một số bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường, bệnh tim và các tình trạng tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp. Chế độ ăn nhiều đường tinh luyện, nhiều chất béo bão hòa và ít chất xơ có thể dẫn đến chứng viêm này", Sheetal DeCaria chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế Revitalize giải thích.

Bạn ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Theo Eat This, Not That, không chỉ hàm lượng đường và chất béo trong thức ăn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe miễn dịch của bạn, các sản phẩm thực phẩm đóng gói chứa chất phụ gia có thể có tác dụng tương tự.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best tại Balance One Supplements, giải thích: "Những thực phẩm được làm từ carbohydrate tinh chế, các chất phụ gia và các thành phần khác để tăng cường độ ổn định, hương vị và kết cấu. Khi chúng ta ăn những thực phẩm như thế này với số lượng lớn, chúng có thể gây kích ứng ruột, gây mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, và cuối cùng dẫn đến viêm mãn tính. Tình trạng viêm này có thể làm giảm phản ứng miễn dịch của cơ thể và dẫn đến sự gia tăng cấp tính và bệnh mãn tính."

Bạn hạn chế đáng kể lượng calo của mình

Mặc dù hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể có thể giúp bạn giảm cân, nhưng làm như vậy cũng có thể có tác động tiêu cực đến hệ thống miễn dịch.

Rachel Fine, chủ sở hữu của To The Pointe Nutrition, cho biết: “Với bất kỳ sự hạn chế nào về lượng calo, tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể giảm trong việc bảo tồn năng lượng cho các quá trình quan trọng trong cơ thể. Lý do là cơ thể không có khả năng hấp thụ hiệu quả các vi chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch cụ thể, chẳng hạn như vitamin A và E, cả hai đều đòi hỏi lượng chất béo dự trữ trong cơ thể để hấp thụ, lưu trữ và sử dụng”.