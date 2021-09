Não là một cơ quan quan trọng và là một phần của hệ thần kinh trung ương. Là trung tâm điều khiển của cơ thể, nó có nhiệm vụ giữ cho tim bạn đập và phổi thở, đồng thời cho phép bạn di chuyển, cảm nhận và suy nghĩ. Đó là lý do tại sao bạn nên giữ cho bộ não của mình ở trạng thái hoạt động cao nhất.

Dinh dưỡng là yếu tố chính điều chỉnh hoạt động lành mạnh của cơ thể và có thể góp phần to lớn vào việc cải thiện sức khỏe não bộ.

Những thực phẩm nên ăn để tăng cường sức khỏe não bộ

Cá béo

Các loại cá béo như cá trích, cá mòi và cá hồi là nguồn cung cấp dồi dào chất béo lành mạnh và axit béo omega-3. Một phần chính của não tạo thành axit béo omega-3, do đó làm cho nó trở thành chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết để duy trì và tăng cường sức khỏe của não.



Bổ sung cá hồi vào trong chế độ ăn uống có thể cải thiện chức năng não. Ảnh: NHẬT LINH

Theo một đánh giá được công bố trên Tạp chí Khoa học Bentham, axit béo omega-3 rất quan trọng để giảm nguy cơ phát triển các bệnh thoái hóa thần kinh.

Quả óc chó

Các loại hạt như quả óc chó, đậu phộng và hồ đào là một nguồn giàu chất béo lành mạnh và protein.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients đã chỉ ra tác dụng có lợi của quả óc chó trong việc tăng cường sức khỏe não bộ, do đó cải thiện trí nhớ và chức năng.

Quả óc chó là loại thực phẩm đa năng và có thể được thêm vào chế độ ăn uống như một phần của bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc salad.

Quả mọng

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Journal of Food Biochemistry, chất chống oxy hóa có thể có tác dụng điều trị chống lại các bệnh thoái hóa thần kinh, viêm và tim mạch. Do đó, bổ sung các loại quả mọng như dâu đen, việt quất và dâu tây vào chế độ ăn uống có thể giúp tăng cường sức khỏe não bộ.

Thực phẩm cần tránh

Rượu

Phải tránh uống rượu, bia vì chúng có thể gây hại cho cơ thể và não bộ. Khả năng giao tiếp giảm, lú lẫn và mất trí nhớ là một số hậu quả phổ biến của việc uống rượu triền miên.

Hơn nữa, rượu có thể cản trở các chức năng vận động và có thể làm tăng nguy cơ bị chấn thương sọ não. Điều này phải được tránh vì nó có thể gây ra tổn thương ngắn hạn và dài hạn cho não.



Uống quá nhiều rượu bia có thể gây hại cho não và cơ thể. Ảnh: NHẬT LINH

Nước tương

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Hypertension cho thấy rằng, tình trạng tăng huyết áp có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhận thức. Tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến tăng nguy cơ tăng huyết áp và các gia vị như nước tương có chứa một lượng muối cao và cần phải tránh. Tuy nhiên, tiêu thụ một lượng nhỏ để thêm hương vị là an toàn.

Thực phẩm đông lạnh và đóng hộp

Các loại thực phẩm như cá ngừ đóng hộp, thịt đông lạnh và các bữa ăn đông lạnh có chứa chất bảo quản, muối và chất béo chuyển hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra các sự cố làm giảm chức năng nhận thức do tiêu thụ chất béo chuyển hóa, do đó cần phải tránh để có một bộ não khỏe mạnh, theo Times Now.