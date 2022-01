Xử lý nghiêm việc chậm trả thẻ Mỗi tổng đài viên đều được chọn kỹ, từ giọng nói đến việc đào tạo kiến thức cơ bản về CCCD. Do tổng đài quá tải, đơn vị đang nghiên cứu tổng hợp tất cả ý kiến để trả lời tự động, đồng thời đăng tải đường dây nóng của tất cả đơn vị công an cơ sở trên cả nước, để kịp thời tiếp nhận, giảm áp lực cho tổng đài. Theo quy trình, CCCD sau khi in sẽ trả về nơi cấp hồ sơ để trả cho công dân, trường hợp thẻ được Cục C06 trả đã lâu mà công dân chưa nhận được thì đó là trách nhiệm của công an cơ sở hoặc bưu điện. Bộ Công an đã có chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với những tình huống này. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng CCCD - C06