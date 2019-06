Bị móc túi, cướp giật, lừa đảo trên xe buýt gọi 0981860202

Hoạt động này nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách khi di chuyển bằng xe buýt tại TP.HCM.

Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết việc dán số điện thoại nóng này nhằm để người dân kịp thời thông báo các sự cố như bị móc túi, cướp giật, lừa đảo…ở trên xe buýt đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng đề nghị các doanh nghiệp vận tải xe buýt triển khai in ấn và dán decal số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát hình sự TPHCM trên xe buýt để hành khách kịp thời phản ánh thông tin các tình trạng mất an ninh trật tự trên xe buýt theo số điện thoại 098.186.02.02



Hồ Trí Vũ và đồng bọn giả vờ làm hành khách, lơ xe để lấy tài sản của khách đi đường. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Số điện thoại này sẽ được dán tại mặt kính phía trong của phương tiện với kích thước 15 cm x 45 cm ngay tại vị trí người dân dễ dàng quan sát .

Khi có bất kì sự cố liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên xe buýt, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngay số 098.186.02.02 để được hỗ trợ.

Thời gian qua, nhiều tuyến xe buýt tại TPHCM có hiện tượng giật đồ, móc túi, quấy rối…gây bất an cho các hành khách đi xe buýt. Cụ thể, mới đây, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công băng nhóm giả hành khách, lơ xe trộm cắp móc túi dọc tuyến đường quốc lộ 1A do Hồ Trí Vũ cầm đầu. Băng trộm này chuyên cải trang thành hành khách, lơ xe đến các điểm đón xe đò, xe buýt trên quốc lộ 1A (đoạn từ cầu vượt Bình Phước về Suối Tiên) để cuỗm sạch tài sản của khách. Nạn nhân chúng nhắm tới thường là phụ nữ, những người già yếu.









Cụ thể vào khoảng tháng 3, đầu tháng 4 nhiều người dân khi bắt xe đò trên tuyến quốc lộ 1A tá hỏa vì mất sạch tài sản. Những vị khách vừa chân trước chân sau lên xe thì điện thoại, bóp tiền để trong túi đã… bốc hơi lúc nào không biết. Người tinh ý phát giác ngay thì bị dọa nên phải im lặng. Nhiều người chấp nhận “ngậm bồ hòn” coi như của đi thay người.

Chỉ trong thời gian ngắn, Vũ và đồng bọn đã gây ra hơn 10 vụ trộm khiến người dân bất an. Chuyên án phá thành công sau thời gian dài trinh sát ròng rã đeo bám.