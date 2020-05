Cách kiểm tra các dịch vụ không sử dụng trên điện thoại

Kiểm tra qua ứng dụng Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập vào Google Play hoặc Apple Store để cài đặt ứng dụng My Viettel, My MobiFone hoặc My VNPT cho điện thoại. Trong khuôn khổ bài này, người viết sẽ hướng dẫn các thao tác trên ứng dụng My Viettel (Android). Nếu đang sử dụng các thiết bị khác, bạn chỉ cần thực hiện tương tự. Tại giao diện chính, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng số điện thoại tương ứng. Trong trường hợp chưa có tài khoản, bạn hãy nhấp vào nút “Đăng ký”. Tiếp theo, bạn tìm đến mục Tiện ích khác - Dịch vụ GTGT và hủy các dịch vụ không cần thiết để tránh bị trừ tiền oan uổng. Hy vọng với những mẹo nhỏ kể trên, bạn đọc có thể kiểm soát các loại cước phí sử dụng trên điện thoại, dẹp bỏ nỗi lo bị trừ tiền vì những dịch vụ trên trời rơi xuống.