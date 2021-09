Tối 1-9, trong trương trình Livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời”, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã có những giải đáp trực tiếp những thắc mắc của người dân về chủ đề an sinh xã hội.



Đây là chủ đề mà được rất nhiều người dân TP, đặc biệt là các lao động tự do quan tâm.

Bắt đầu chương trình Xóm lao động tự do ở Bình Chánh có đặt câu hỏi: “Các chú lãnh đạo ơi, cho tôi hỏi tiền trợ cấp 1,5 triệu đồng và túi an sinh cứu đói cho lao động tự do vì sao còn phát quá chậm, có chỗ được chỗ không. Người dân quá khó khăn rồi mà giờ còn chờ đợi tiền trợ cấp này để đóng tiền trọ, mua đồ ăn”.

Tương tự, một người dân có tên Bé Ba cũng đặt câu hỏi: “Tôi là lao động tự do, chồng làm bảo vệ giữ xe đã thất nhiệp ba tháng nay. Tiền trọ đã thiếu hai tháng, nhà còn có hai trẻ nhỏ. Tôi tìm tới tổ trưởng để đăng ký nhận tiền hỗ trợ cho lao động tự do từ tháng 7 cho đến nay vẫn chưa nhận được.

Liên hệ phường thì trả lời chưa có văn bản hướng dẫn cho nhóm đối tượng này. Vậy bao giờ mới có hướng dẫn để nhóm đối tượng lao động tự do được nhận tiền trợ cấp”



Ông Võ Văn Hoan (giữa), Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đang trả lời các câu hỏi của người dân trong trương trình phát sóng tối 1-9. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Trả lời vấn đề này ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết hiện nay TP có hai gói hỗ trợ.

Gói hỗ trợ thứ nhất là theo Nghị quyết 09 với các đối tượng là người lao động tự do (hỗ trợ 1,2 triệu đồng tiền mặt + phần quà trị giá 300.000 đồng)

Gói hỗ trợ thứ hai trong tháng tám vừa qua là dành cho người lao động tự do cộng thêm đối tượng mới là hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cũng theo chia sẻ của ông Hoan, khi triển khai gói hỗ trợ thứ hai nhận thấy vẫn chưa bao phủ hết khó khăn của người dân thành phố nên TP đã bổ sung thêm đối tượng được nhận hỗ trợ (có thể gọi là gói 2 cộng).

Lý giải về việc triển khai chậm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tùy từng giai đoạn chống dịch mà TP áp dụng các biện pháp khác nhau (từ Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, đến 16 cộng) dẫn đến các đối tượng gặp khó khăn ngày càng nhiều lên và phải cập nhật, bổ sung thêm đối tượng để nhận hỗ trợ.

Lý do thứ hai mà ông Hoan giải thích là trong quá trình triển khai từ chính sách đến thực hiện thực tế, các địa phương ban đầu chỉ lập và báo cáo danh sách sơ bộ, không phải danh sách chính thức nên từ lúc các địa phương liên hệ tới nhân dân, đến công tác xét duyệt để có danh sách chính thức và chi tiền sẽ có sự chậm trễ.

Trong phần cuối của câu trả lời, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định trước 6-9 sẽ hoàn tất danh sách 1,3 triệu hộ dân, tương đương 4,5 triệu người của gói hỗ trợ thứ hai sẽ được chăm lo, hỗ trợ.

Ông Hoàn cũng giải thích thêm vì sao có những người nhận được 1,2 triệu đồng tiền mặt kèm theo phần quà trị giá 300.000 đồng, có những người nhận được 1,5 triệu đồng tiền mặt. Nguyên nhân vì những phần quà trị giá 300.000 đồng bên phía mặt trận chưa đáp ứng được, nên TP đã quy hết ra tiền để hỗ trợ cho người dân nhận đợt sau.

Hiện chương trình vẫn đang được phát trực tiếp tại fangage của báo Pháp Luật TP.HCM. Bạn đọc có thể theo dõi qua địa chỉ: https://www.facebook.com/phapluattp.vn