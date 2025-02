Bản tin trưa 10–02: Bị phạt vì cản đường xe xin vượt; Tìm người bị chó dại cắn tại Mũi Né 10/02/2025 12:00

Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo khẩn liên quan đến những người dân bị chó dại cắn tại phường Mũi Né vào ngày 5 và 6-2-2025 (tức Mùng 8 và 9 Tết Ất Tỵ 2025), phải khẩn trương đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo. Theo đó, trưa 6-2, một con chó thả rông nghi mắc bệnh dại, chạy vào một số nhà dân ở khu phố 6, phường Mũi Né, TP Phan Thiết cắn ít nhất 3 người sau đó con chó này lăn ra chết.

Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông lập biên bản xử phạt tài xế N.X.T. (29 tuổi, ngụ TP Gia Nghĩa) do không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn.