An Gia chào sàn HOSE giá tham chiếu 25.000 đồng/cp

Ngày 9-1, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản An Gia chính thức niêm yết 75 triệu cổ phiếu AGG lên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 25.000 đồng/cổ phiếu.



Giá chào sàn 25.000 đồng/cổ phiếu được nhìn nhận là vô cùng hấp dẫn, bởi thấp hơn nhiều so với mức định giá từ đơn vị tư vấn niêm yết - Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI). Áp dụng cách tính trung bình theo trọng số, Công ty SSI định giá mỗi cổ phiếu AGG vào khoảng 32.907 đồng. Tuy nhiên, nhằm gia tăng tính thanh khoản, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư cũng như dựa trên quan điểm thận trọng, An Gia đã quyết định chọn giá 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 24% so với mức định giá từ công ty tư vấn niêm yết.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bất động sản An Gia, cho biết: “Chúng tôi lên sàn với mục tiêu rất rõ ràng là huy động vốn để có thể mua nhiều dự án. Năng lực của An Gia hiện nay có thể phát triển 30 dự án cùng một lúc. Mỗi năm chúng tôi đặt mục tiêu sẽ mua 20-30 dự án. An Gia mong muốn hướng đến sự minh bạch, hoàn thiện mình hơn để làm nhiều thứ tốt hơn”.

Ông Nguyễn Bá Sáng, Chủ tịch HĐQT An Gia Group.



Từ một doanh nghiệp hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn, phải đóng cửa chi nhánh lúc thị trường xáo trộn (2013-2014), suốt 5 năm qua An Gia đã vươn lên và khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Năm 2018, công ty đạt doanh thu hơn 1.125 tỉ đồng (tăng 14%) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 566 tỉ đồng (gấp 5,5 lần năm trước).

Nguồn doanh thu chủ yếu của An Gia đến từ bán căn hộ, trung bình chiếm trên 90% cơ cấu. Công ty còn có doanh thu cung cấp dịch vụ môi giới, An Gia là chủ thể phân phối cho các dự án của công ty liên kết. Phần lớn nguồn thu này sẽ được chuyển về cho các đại lý cấp 1 và cấp 2. Ngoài ra, An Gia có nguồn thu từ dịch vụ tư vấn khá ổn định, khoảng 2% doanh số tiêu thụ các căn hộ. Khoản thu này do các đơn vị đồng phát triển dự án trả, do An Gia trực tiếp triển khai và vận hành dự án.

Một đặc điểm nổi bật của An Gia là duy trì được biên lợi nhuận gộp cao trung bình ngành và gia tăng qua từng năm. Nếu năm 2017, mức tỉ suất này là 29% thì năm 2018 là 36%. Trong chín tháng đầu năm 2019, An Gia đạt hệ số lợi nhuận gộp ấn tượng 70%, đứng tốp đầu ngành bất động sản nhà ở. Năm 2019, An Gia dự kiến tiêu thụ được khoảng 3.200 sản phẩm với doanh số xấp xỉ 8.000 tỉ đồng. Từ đó, công ty ước tính doanh thu thuần 359 tỉ đồng với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 320 tỉ đồng (vượt 7% kế hoạch đề ra).

Năm 2020, An Gia triển khai bán các dự án đã ra mắt như Westgate, đồng thời mở bán các dự án mới và một số dự án khác đang trong quá trình ký kết. Mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.600 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 450 tỉ đồng, tăng lần lượt 624% và 50% so với năm trước.

Phối cảnh dự án 3 ha tại trung tâm huyện Bình Chánh mà An Gia triển khai năm 2020.



Với lợi thế quỹ đất có nguồn gốc minh bạch, pháp lý tương đối hoàn thiện, An Gia đang tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển các dự án. Ngay cuối năm 2019, công ty vừa được TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận chủ đầu tư với dự án chung cư khoảng 3 ha ở trung tâm huyện Bình Chánh. Đây là một trong hai dự án hiếm hoi được TP.HCM chấp thuận chủ đầu tư đợt này và có ý nghĩa to lớn hơn khi suốt chín tháng đầu năm, không một chủ đầu tư nào được công nhận.

Dự kiến với 70 ha quỹ đất hiện tại ở TP.HCM, Bình Thuận, Bình Dương và một số dự án đang đàm phán, An Gia có thể cung cấp ra thị trường ít nhất 12.000 căn hộ trong ba năm tới. Ngoài căn hộ trung cấp, vừa túi tiền, công ty còn dự định sẽ mở rộng ở nhiều phân khúc khác như đất nền, nhà liền thổ; bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Theo đó, sản phẩm đất nền, nhà thổ đầu tiên của An Gia sẽ được ra mắt ở Bình Dương với diện tích khoảng 4 ha, bao gồm khoảng 300-400 căn hộ. An Gia coi đây là sản phẩm chiến lược trong những năm tới. Với dòng sản phẩm nghỉ dưỡng, công ty đang đàm phán một dự án mới ở mũi Kê Gà, Bình Thuận. Mục tiêu xây dựng các sản phẩm giá bán 6-7 tỉ đồng/căn, An Gia tham vọng có thể bình dân hóa bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.