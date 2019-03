Bất động sản gần nghĩa trang có đáng sợ?

Gạt qua yếu tố tâm linh thì nhiều người dân cho rằng nếu họ đầu tư BĐS gần nghĩa trang thì chỉ là mua đi bán lại chứ không để ở vì cho rằng không khí và nguồn nước ở đây không đảm bảo. Chia sẻ với chúng tôi, ông Trọng Trí (quận Tân Bình, TP.HCM) bày tỏ: “Tôi có đầu tư đất ở gần nghĩa trang… nhưng chưa bao giờ có ý định sinh sống ở đây. Tôi biết các khu dân cư bây giờ chủ yếu đã dùng nước máy nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Chưa kể nhà có trẻ em sống gần khu vực này, các cháu sẽ sợ”.



Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn lựa chọn các khu vực này bởi giá nhà, đất dễ tiếp cận. Chia sẻ với chúng tôi, bà Bích Ngọc, một người dân sống gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM), cho biết: “Gia đình tôi sống ở đây khá lâu rồi. Giá nhà ở đây rẻ, hợp với khả năng của tôi. Gần đây tôi thấy nhiều người đầu tư tới mua qua bán lại hoặc mua đất để dành lên giá rồi bán. Các hộ dân bây giờ đều có nước máy để sử dụng rồi nên tôi cho là không phải lo việc nguồn nước không đảm bảo nữa”.

Tranh thủ giá BĐS các khu vực lân cận nghĩa trang còn đang thấp, nhiều nhà đầu tư đã mua sẵn “hàng” chờ thời cơ lên giá. Không chỉ mua nhà phố, đất nền để dành quanh khu vực này. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), hiện nay còn có nhiều nhà đầu tư đổ tiền triển khai dự án lân cận, thậm chí ngay trên đất các khu nghĩa trang cũ. Theo quy định thì những khu đất nghĩa trang phải giải tỏa 10 năm thì mới được đưa vào xây dựng các công trình dân dụng nên người dân có thể yên tâm. “Hơn nữa giá cả khu vực này còn đang tốt, là cơ hội cho người có thu nhập trung bình” - ông Châu góp ý.

Trao đổi thêm về vấn đề này, chị Hồng Hạnh, một nhân viên môi giới BĐS, chia sẻ trước đây còn có nhiều người e ngại nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ muốn tìm cơ hội an cư nên vẫn chọn vị trí này vì giá cả hợp túi tiền. Chưa kể hiện tại nhiều nghĩa trang không còn chôn cất mới nữa nên không gian nơi đây sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của người dân. Ngoài ra, nguồn nước cũng được xử lý an toàn, người dân có thể an tâm. Nhiều chủ đầu tư chú trọng phát triển hệ thống tiện ích cho người dân nơi đây thật đầy đủ để bù cho tâm lý ngại ngần của số đông.

Chuyên gia BĐS độc lập Phan Công Chánh, Tổng Giám đốc Phú Vinh Group, nhận định: Đối với những TP lớn, giá đất khá cao và quỹ đất ít nên các khu vực ít ưu việt hơn như đất gần nghĩa trang dần dần sẽ được chấp nhận. Giá đất gần nghĩa trang thông thường thấp hơn những vùng lân cận 20%-30%. Đó là lý do ngày càng có nhiều người đầu tư vào các khu vực này để chờ cơ hội.