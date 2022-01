Sự cố cháy xe máy, xe điện khi để trong hầm xe đôi khi vẫn xảy ra gây thiệt hại tài sản và nguy cơ mất an toàn cháy nổ trong chung cư.



Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Đỗ Văn Dũng (Phó Chủ tịch Hội Ô tô - Máy động lực TP.HCM, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) đã có phần lý giải về nguyên nhân gây cháy cũng như những kinh nghiệm để giảm nguy cơ xảy ra cháy nổ của xe máy điện lẫn xe xăng.

Có nhiều nguyên nhân gây cháy xe, có thể do chập mạch, lớp nhựa cách điện bị bong tróc từ nhiều nguyên nhân như vỏ dây bong ra do chuột cắn, dây lâu ngày bị lão hóa khiến vỏ bọc tróc ra do nhiệt độ cao, do thợ nối dây khi sửa xe quấn ẩu...

Ngoài ra, xăng dầu giả cũng là nguyên nhân gây cháy nổ. Nếu chúng ta sử dụng xăng giả, các ống dẫn xăng nở ra, các ron bị hư nhanh dẫn đến hiện tượng rò rỉ xăng ra ngoài, từ đó có thể dẫn đến cháy nổ.

Bên cạnh đó, nếu xe thay phụ tùng bằng thiết bị trôi nổi, không đảm bảo chất lượng cũng không đảm bảo độ bền và có thể gây cháy nổ. Cụ thể, thay các bộ phận như pô, kim phun, ống dẫn, dây điện trên xe bằng đồ kém chất lượng thì xác suất cháy xe sẽ tăng lên.

Xe không được bảo dưỡng cũng có thể gây cháy, trong xe thường có hệ thống cầu chì để phòng cháy, khi chập mạch sẽ đứt cầu chì thì không dẫn đến chập mạch cháy xe. Tuy nhiên, nhiều người thấy cầu chì bị đứt thường xử lý bằng cách quấn dây đồng, điều này có thể dẫn đến chập mạch.

Chính vì vậy, để hạn chế rủi ro cháy nổ của xe máy điện lẫn xe xăng, người dùng lưu ý trong mùa dịch bệnh COVID-19, do ít sử dụng xe nên có khả năng chuột sẽ vào làm ổ trong xe, xe để lâu ngày bình ắcquy cũng có thể hư. Do đó, mỗi tuần người dân nên đề máy xe hai lần, khoảng 10-15 phút.

Người dùng chú ý chăm sóc, bảo dưỡng xe định kỳ và kiểm tra các bộ phận của xe. Khi thay phụ tùng cần tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ, nên dùng phụ tùng chính hãng. Đồng thời khi đổ xăng cũng nên chọn cây xăng các công ty lớn, có uy tín.

“Một kinh nghiệm người dân có thể chú ý là nếu muốn tìm những nơi bán xăng có chất lượng hãy quan sát những cây xăng có nhiều tài xế taxi vào đổ sẽ hạn chế được tình trạng xăng giả và không bị đổ thiếu do các tài xế taxi thường có kinh nghiệm tốt trong việc này” - TS Dũng hướng dẫn.

Ngoài ra, hiện nay, nhiều người hay bỏ chai cồn hoặc điện thoại trong cốp xe, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cháy nổ. Do đó, khi xe đang chạy thì không nên để điện thoại hoặc chai cồn trong cốp xe.