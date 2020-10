Cẩn trọng khi đầu tư đất nền cuối năm

Đất nền vùng ven vẫn hút nhà đầu tư Theo dự báo của DKRA Việt Nam, trong quý IV-2020, đất nền vẫn tiếp tục là kênh đầu tư được chọn lựa hàng đầu. Nguồn cung mới tiếp tục duy trì sự khan hiếm, các dự án được triển khai đa phần có quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng ven như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, quận 9… Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung có thể duy trì mức tương đương so với quý III, dao động ở mức 6.500-7.000 căn. Khu đông và khu nam vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong nguồn cung. Căn hộ hạng A và hạng B tiếp tục dẫn dắt thị trường trong khi nguồn cung căn hộ hạng C vẫn duy trì sự khan hiếm, thậm chí là không có. Đặc biệt, nguồn cung mới phân khúc nhà phố/biệt thự có thể sẽ tăng so với quý III, dao động ở mức 800-1.000 căn. Khu đông tiếp tục dẫn đầu thị trường về nguồn cung của phân khúc này. Sức cầu thị trường có thể tăng nhẹ nhưng khó có sự gia tăng đột biến trong ngắn hạn.