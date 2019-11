Công nghệ đang thúc đẩy đầu tư cho thuê second home

Hội thảo “Đầu tư và quản lý second home thời 4.0”

Từ tiềm năng của du lịch Việt Nam và xu hướng của thị trường cho thuê phòng trực tuyến, nhà đầu tư cần làm gì để khai thác hiệu quả Second home…Vấn đề sẽ được đặt ra tại Hội thảo “Đầu tư và quản lý second home thời 4.0”, thuộc khuôn khổ triển lãm Novaland Expo 2019. Thời gian: Từ 15 đến 17 giờ ngày 04-12. Địa điểm: Novaland Expo 2019 – 26 Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, Q.2, TP.HCM Đăng ký tham dự: tại đây Hoặc liên hệ Ms Thư: 0979866387