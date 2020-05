Điểm danh các bất động sản 'khóc ròng' vì COVID-19

Cuối tháng 4 vừa qua, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam (VNREA) đã có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp BĐS.



Theo đánh giá của VNREA, việc thực hiện cách ly xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp kinh doanh BĐS bị ảnh hưởng nặng nề.

Đáng chú ý, dư nợ tín dụng của các doanh nghiệp đang ở mức cao, áp lực trả lãi vay, nợ vay rất lớn cộng thêm dịch bệnh có thể dẫn đến nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh mất khả năng thanh toán, phá sản, thu gọn quy mô.

Trong báo cáo diễn biến thị trường BĐS ba tháng đầu năm do DKRA Việt Nam công bố cũng cho thấy lượng tiêu thụ cả condotel và biệt thự biển đều tụt dốc thê thảm.



Tình hình kinh doanh condotel quý I-2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh ảnh hưởng. (Ảnh minh họa)

Thị trường biệt thự biển trong quý I chỉ có nguồn cung mới khoảng 16 căn, bằng 3% so với quý trước và bằng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019. Ở phân khúc condotel, quý I ghi nhận chỉ có một dự án mới được mở bán trước tết Nguyên đán (tháng 1-2020), cung ứng ra thị trường 82 căn condotel. Số lượng này chỉ bằng 3,9% so với quý trước và 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Mức tiêu thụ đạt 25 căn, giảm hơn 95% so với quý trước, thậm chí giảm đến 98% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Mặc dù các doanh nghiệp đã chủ động có nhiều biện pháp để chủ động khắc phục khó khăn nhưng rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ để vượt qua giai đoạn này" - VNREA nói.

Hiện nay, nhu cầu khách hàng mua giảm do khan hiếm nguồn tiền, tâm lý thăm dò thị trường cũng như việc bán hàng "cắt lỗ" của các nhà đầu tư đơn lẻ gia tăng. Từ đó kéo theo các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh BĐS nhà ở, cung ứng nguyên vật liệu xây dựng lao đao.

COVID-19 đã khiến phần lớn các cơ sở du lịch nghỉ dưỡng phải đóng cửa hoặc giảm công suất. “Dự báo trong thời gian tới, nếu dịch bệnh thuyên giảm thì khả năng phục hồi tốt nhất chỉ đạt khoảng 50% trong năm 2020 và 60%-70% cho năm 2021” - VNREA nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch VNREA, cho rằng để giải cứu cho doanh nghiệp, các cơ quan liên quan cần xem xét cần cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các dư nợ gốc và lãi kéo dài thêm một khoảng thời gian là 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của thời hạn trả nợ.

Đồng thời, hỗ trợ cho vay với lãi suất 0% (gồm cả dư nợ hiện hữu và dư nợ mới) trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19 và giảm 50% lãi suất cho vay (gồm cả dư nợ hiện hữu và dư nợ mới) đến ngày liền kề sau 12 tháng kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch.

VNREA cũng đề nghị miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng trong thời gian có dịch; giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp và 50% thuế giá trị gia tăng trong thời hạn một năm sau khi dịch bệnh được kiểm soát...