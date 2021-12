Công an tỉnh vào cuộc điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiến hành xác minh tin báo tội phạm của Thanh tra tỉnh về một số dấu hiệu sai phạm trong việc hiến đất mở đường, phân lô tách thửa trái quy định. Công an tỉnh yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan, các nội dung cần làm rõ là thời gian hình thành các tuyến đường; mục đích xây dựng đường sá và cơ sở pháp lý hình thành... Trước đó, Thanh tra tỉnh đã có kết luận về trách nhiệm của chủ tịch UBND TP Bảo Lộc trong công tác quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Nhiều sai phạm được chỉ ra như các cá nhân, hộ gia đình tự đầu tư hạ tầng, mở đường, dựng trụ điện nhằm phân lô, tách thửa, quảng cáo bán dự án nhưng không được cấp phép, gây nên tình hình phức tạp. Thế nhưng công tác chỉ đạo của Thành ủy, quản lý của UBND TP Bảo Lộc còn lúng túng, chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết dẫn đến việc nhiều trường hợp vi phạm nhưng chưa được xử lý kịp thời.