Căn hộ tầm trung - cao cấp được chú ý Theo báo cáo thị trường tháng 5-2021 của kênh batdongsan.com.vn, trong khi hầu hết các loại hình nhà, đất khác đều có xu hướng suy giảm giao dịch và nhu cầu mua thì căn hộ chung cư và biệt thự vẫn ghi nhận mức độ được quan tâm tăng nhẹ. Cụ thể, tính riêng trong tháng 5, lượng quan tâm tìm mua căn hộ tăng 3,3% so với tháng 4 trước đó, trong khi lượng tìm mua nhà biệt thự cũng tăng 4,5%. Nhu cầu tìm kiếm căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng 12% trong khi tại TP.HCM con số này tăng 8%. Dòng sản phẩm ghi nhận nhu cầu tìm mua cao chủ yếu là căn hộ trung - cao cấp, có tầm giá từ 40 triệu đồng/m2 trở lên. Tuy nhiên, nguồn cung phân khúc này cũng giảm mạnh nhất so với các phân khúc khác. Giá bán căn hộ tại TP.HCM ghi nhận mức tăng tịnh tiến nhẹ. Nhiều quận, huyện ngoại thành TP.HCM giá căn hộ tăng 1% so với tháng 4 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020.